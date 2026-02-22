logo
Radnici Tehničkog remontnog zavoda Hadžići sutra na protestu zbog neisplaćenih plata

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Radnici Tehničkog remontnog zavoda Hadžići održaće sutra polučasovno protestno okupljanje zbog neisplaćenih plata, nedostatka poslova i repromaterijala, što direktno ugrožava opstanak firme i radna mjesta, saopšteno je iz sindikalne organizacije.

Snimak ekrana 2026-02-22 214821.jpg Izvor: TRZ Hadžići- YoutubeScreenshoot

U Sindikalnom odboru kažu da radnicima nisu isplaćene plate za decembar prošle i januar ove godine.

Radnici i Sindikat naglašavaju da njihovi zahtjevi nisu politički motivisani, već isključivo usmjereni na očuvanje radnih mjesta i osiguranje osnovnih uslova za rad i život.

"Nažalost, od prošle godine do današnjeg dana broj radnika je smanjen za više od 100", navodi se u saopštenju.

Ističu da je trenutna situacija u remontnom zavodu katastrofalna.

Radnici poručuju da traže odgovornost svih prethodnih i sadašnjih aktera - uprava, nadzornih odbora, većinskog vlasnika Vlade Federacije BiH.

Protestno okupljanje biće održano sutra od 10.30 do 11.00 časova.

