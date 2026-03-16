EU traži od Ukrajine da pruži vremenski okvir za obnavljanje isporuke nafte putem "Družbe"

Evropska unija zatražila je od Ukrajine da pruži vremenski okvir za obnavljanje isporuke nafte putem naftovoda "Družba", izjavio je evropski komesar za energetiku Dan Jergensen.

"Poslali smo veoma jasan signal Ukrajini da želimo da vidimo vremenski okvir u smislu kada će naftovod `Družba` ponovo biti u funkciji", rekao je Jergensen na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara energetike EU.

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski rekao je da je ponudio Mađarskoj i Ukrajini svoje posredovanje u sporu o naftovodu.

"Čak i da je politika u pitanju, moraju se tražiti alternativne isporuke nafte, nešto što Hrvatska i cijela EU nude Mađarskoj mjesecima, ako ne i godinama, ili se mora postići sporazum sa Ukrajinom, koja takođe ima svoje postulate. Ponudio sam svoje posredovanje", rekao je Sikorski novinarima u Briselu.

Ukrajina je 27. januara zaustavila protok nafte u Mađarsku i Slovačku. Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto rekao je 23. februara da je Mađarska blokirala 20. paket sankcija EU Rusiji i zajam Kijevu od 90 milijardi evra zbog zatvaranja naftovoda "Družba".

Mađarski premijer Viktor Orban je 5. marta rekao da Mađarska neće praviti kompromis sa Ukrajinom u vezi sa blokadom naftovoda "Družba" i da će natjerati Ukrajince "silom" da nastave sa isporukama