logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

EU traži od Ukrajine da pruži vremenski okvir za obnavljanje isporuke nafte putem "Družbe"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Evropska unija zatražila je od Ukrajine da pruži vremenski okvir za obnavljanje isporuke nafte putem naftovoda "Družba", izjavio je evropski komesar za energetiku Dan Jergensen.

EU Ukrajina nafta Družba Izvor: Ivan Marc/Shutterstock

"Poslali smo veoma jasan signal Ukrajini da želimo da vidimo vremenski okvir u smislu kada će naftovod `Družba` ponovo biti u funkciji", rekao je Jergensen na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara energetike EU.

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski rekao je da je ponudio Mađarskoj i Ukrajini svoje posredovanje u sporu o naftovodu.

"Čak i da je politika u pitanju, moraju se tražiti alternativne isporuke nafte, nešto što Hrvatska i cijela EU nude Mađarskoj mjesecima, ako ne i godinama, ili se mora postići sporazum sa Ukrajinom, koja takođe ima svoje postulate. Ponudio sam svoje posredovanje", rekao je Sikorski novinarima u Briselu.

Ukrajina je 27. januara zaustavila protok nafte u Mađarsku i Slovačku. Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto rekao je 23. februara da je Mađarska blokirala 20. paket sankcija EU Rusiji i zajam Kijevu od 90 milijardi evra zbog zatvaranja naftovoda "Družba".

Mađarski premijer Viktor Orban je 5. marta rekao da Mađarska neće praviti kompromis sa Ukrajinom u vezi sa blokadom naftovoda "Družba" i da će natjerati Ukrajince "silom" da nastave sa isporukama

Tagovi

Evropska unija Ukrajina nafta

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ