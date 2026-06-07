Ruski dron pogodio skladište za istrošeno nuklearno gorivo blizu nuklearne elektrane Černobilj.
Ruski dron pogodio je skladište za istrošeno nuklearno gorivo blizu napuštene ukrajinske nuklearne elektrane Černobilj, piše "Skaj Njuz". Ukrajinski zvaničnici saopštili su da je pogođeno ovo skladište blizu nuklearne elektrane Černobilj, ali da je nivo radijacije u toj oblasti ostao stabilan.
Oštećen je objekat za prihvatanje kontejnera. U trenutku napada u njemu nije bilo uskladištenog istrošenog goriva.
Požar je ubrzo ugašen, a povrijeđenih nije bilo. Ruska Federacija se zvanično nije oglašavala o ovom napadu.
Napadnuta nuklearna elektrana u Černobilju? Hitno se oglasila Međunarodna agencija za atomsku energiju
Povodom napada se oglasila i Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA). Otkrili su da je Ukrajina obavijestila agenciju o navodnom napadu.
The IAEA has been informed by Ukraine of a drone attack early this morning on the central spent fuel storage facility located in the Chornobyl exclusion zone.— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg)June 7, 2026
The strike caused significant damage to the facility’s fuel reception building - including to the facade, windows and…pic.twitter.com/1kTDSh9JYc