U Novom Gradu spušten vijenac u Unu u znak sjećanja na stradale Srbe u akciji "Oluja"

U Novom Gradu obilježena je 31. godišnjica egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine. Sa Mosta spasa u rijeku Unu spušten je vijenac u znak sjećanja na stradale.

Izvor: Zora Savić, Srna

Sa Mosta spasa, između Dvora i Novog Grada, u rijeku Unu spušten je vijenac u znak sjećanja na stradale Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji "Oluja".

Vijenac su spustili direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac i načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača.

Štrbac je rekao da je u avgustu 1995. godine preko mosta na rijeci Uni iz bivše Republike Srpske Krajine u Novi Grad prešlo 100.000 izbjeglih Srba.

"Prešavši most mislili su da su sigurni, da spasavaju svoje živote. Nije bilo tako, tukli su ih topovskim granatama preko Une i granatirali iz aviona. Danas se sjećamo stradalih i moramo da pričamo o tome i da ostavimo trag", naglasio je Štrbac.

Štrbac je naveo da ga je obradovalo da se u porti Hrama Svetih apostola Petra i Pavla gradi parohijski dom koji će jednim dijelom biti posvećen i krajiškim žrtvama.

"`Veritas` će pomoći. Zalažemo se za kulturu sjećanja, da kroz dokumente, svjedočanstva, filmove, spomen-obilježja sačuvamo istinu", rekao je on.

Štrbac je naveo da je u evidenciji "Veritasa" 1.904 poginulih i nestalih Srba u toku i poslije akcije "Oluja", među kojima je 1.250 civila, od kojih su oko tri četvrtine bile starije od 60 godina.

Među žrtvama je i desetoro djece mlađe od 14 godina te 566 žena.

On je ukazao i da se na evidenciji nestalih i dalje vodi 612 lica.

Drljača je rekao da je most na rijeci Uni od 1577. godine spajao ljude, omogućavao druženja, saradnju.

"Od 1995. godine ovo nije mjesto druženja zato što su u avgustu 1995. godine urađene stvari koje nemaju veze sa ljudskošću, sa normalnim odnosom među ljudima", rekao je on.

Drljača je naveo da su dešavanja u bivšoj Republici Srpskoj Krajini imala očekivani epilog, te da se akcija "Oluja" dugo spremala.

"U sakrivanju stvarnih namjera Hrvatske učestvovala je međunarodna zajednica, ne treba posebno govoriti o angažmanu NATO-a. Hrvatska je u akciji `Oluja` imala više vojnika nego što je Republika Srpska Krajina imala stanovnika. Srbi nisu imali izgleda da se odbrane", naglasio je Drljača.

On je istakao da se posljedice tih dešavanje ne mogu ispraviti, ali da treba sačuvati istinu o stradanju Srba.

"Nažalost, avgust je od prvog do posljednjeg dana u znaku obilježavanja godišnjica stradanja Srba u Drugom svjetskom i u minulom ratu", rekao je on.

Drljača je dodao da je po popisu iz 1931. godine u susjednom Dvoru u Hrvatskoj bilo 26.500 stanovnika.

"Gdje su nestali ti ljudi? Ono što su započeli 1941. godine završili su 1995. godine. Ne smijemo dozvoliti da nam se ikad više ovo dešava", poručio je Drljača.

Obilježavanje 31 godine od egzodusa Srba iz bivše Republike Srpske Krajine u akciji "Oluja" u Novom Gradu počelo je parastosom u Hramu Svetih apostola Petra i Pavla.

Nakon parastosa uz magustralni put prema graničnom prelazu prislužene su svijeće, a sa mosta je spušten vijenac.

Pomen će danas biti služeni kod Spomen-krsta u Svodni kod Novog Grada gdje je Hrvatska avijacija u avgustu 1995. godine gađala izbjeglički kolonu.

Vojno-policijska akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije.

Dan kasnije, 5. avgusta, hrvatska vojska je ušla u gotovo napušten Knin i istakla zastavu Hrvatske, dok su kolone izbjeglica preko srpskih teritorija u BiH krenule ka Srbiji.