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U Banjaluci sahranjena Biljana Plavšić: Bivša predsjednica Republike Srpske ispraćena uz najviše počasti

U Banjaluci sahranjena Biljana Plavšić: Bivša predsjednica Republike Srpske ispraćena uz najviše počasti

Izvor Mondo
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U Banjaluci je sahranjena bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, uz prisustvo brojnih zvaničnika i počasnog voda.

U Banjaluci sahranjena Biljana Plavšić Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

U Banjaluci je danas sahranjena bivša predsednica Republike Srpske Biljana Plavšić.

Prethodno je Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem služio u Crkvi Svete Trojice u Banjaluci opijelo.

Tokom opijela uz kovčeg sa tijelom Plavšićeve bili su pripadnici počasnog voda Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Pored kovčega su bili položeni venci predsjednika SNSD Milorada Dodika, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića i srpskog člana Predsedništva BiH Željke Cvijanović.

U Banskom dvoru održana je komemoracija kojoj su između ostalih prisustvovali Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić, ministri u Vladi Srpske i brojni drugi zvaničnici.

Podsjetimo, Biljana Plavšić je preminula 1. oktobra u Beogradu u 96. godini.

(Mondo)

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