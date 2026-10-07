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Pregled terena u Zvorniku zbog sumnje na mine: U akciji civilne zaštite i specijalci iz Češke 1

Pregled terena u Zvorniku zbog sumnje na mine: U akciji civilne zaštite i specijalci iz Češke

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Tim Republičke uprave civilne zaštite u saradnji sa pripadnicima specijalne policije iz Češke pregledaju lokacije na području Zvornika zbog sumnje na prisustvo minsko-eksplozivnih sredstava zaostalih iz proteklog rata.

Pregled terena u Zvorniku zbog sumnje na mine: U akciji civilne zaštite i specijalci iz Češke Izvor: Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske

U saradnju je uključena i Federalna uprava civilne zaštite, a aktivnosti su počele juče, saopšteno je danas iz Gradske uprave Zvornik.

Vrši se stručni pregled terena na lokacijama gdje postoji mogućnost pronalaska zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava, a ove aktivnosti sprovode obučeni pripadnici nadležnih službi.

"Građani nemaju razloga za uznemirenost ukoliko na terenu primijete prisustvo većeg broja pripadnika civilne zaštite i specijalizovanih timova", napomenuli su iz Gradske uprave.

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Tagovi

mine Zvornik

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Komentari 1

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Sale

Zasto Ceška murija ? Sta imaju bolje deminere od RS ili SRB ? Kada su oni poslednji put ratovali ili se borili protiv terorista ko mi u BIH i na Kosovu ? Mrs kuci bre

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