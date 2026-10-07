Pregled terena u Zvorniku zbog sumnje na mine: U akciji civilne zaštite i specijalci iz Češke

Tim Republičke uprave civilne zaštite u saradnji sa pripadnicima specijalne policije iz Češke pregledaju lokacije na području Zvornika zbog sumnje na prisustvo minsko-eksplozivnih sredstava zaostalih iz proteklog rata.

Izvor: Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske

U saradnju je uključena i Federalna uprava civilne zaštite, a aktivnosti su počele juče, saopšteno je danas iz Gradske uprave Zvornik.

Vrši se stručni pregled terena na lokacijama gdje postoji mogućnost pronalaska zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava, a ove aktivnosti sprovode obučeni pripadnici nadležnih službi.

"Građani nemaju razloga za uznemirenost ukoliko na terenu primijete prisustvo većeg broja pripadnika civilne zaštite i specijalizovanih timova", napomenuli su iz Gradske uprave.