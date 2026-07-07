Napredak postoji, ali nedovoljan: Više od 757 kvadratnih kilometara BiH još pod minama

Pod minama se u BiH nalazi više od 757 kilometara kvadratnih površine, podaci su Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAK) predstavljeni danas na sastanku Odbora donatora za protivminsko djelovanje.

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Predstavnici međunarodnih donatora i partnerskih organizacija ovom prilikom su izrazili nastavak podrške protivminskom djelovanju u BiH.

U prošloj godini razminirana su 52,43 kilometra kvadratna, odnosno oko 70 odsto, dok je u prvih šest mjeseci ove godine na bezbjednu upotrebu vraćeno 17 kilometara kvadratnih.

Ministar civilnih poslova u Savjetu ministara Dubravka Bošnjak rekla je da rezultati pokazuju određeni napredak, ali da još nisu potrebnom nivou za ispunjavanje preuzetih obaveza.

"Plan ne smije biti samo zbir pojedinačnih očekivanja, već provodiv dokument na temelju kojeg se može mjeriti učinak svakog učesnika u procesu", naglasila je Bošnjak i ukazala da su potrebni realniji planovi.

Smanjenje međunarodnog finansiranja, zajedno sa prestankom djelovanja pojedinih međunarodnih organizacija koje su godinama pružale značajnu podršku procesu deminiranja, dodatno povećava odgovornost domaćih institucija i svih nivoa vlasti u BiH, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Sastanak su organizovali Ministarstvo civilnih poslova i Razvojni program UN (UNDP), u saradnji sa BHMAk-om i Komisijom za deminiranje u BiH.

(Srna)