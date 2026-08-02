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Tramp: Otkazao sam napad na Iran na zahtjev Teherana i bliskoistočnih zemalja

Tramp: Otkazao sam napad na Iran na zahtjev Teherana i bliskoistočnih zemalja

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da je odustao od planiranog napada na Iran nakon zahtjeva Teherana i drugih zemalja Bliskog istoka, uz uslov postizanja brzog sporazuma.

Tramp tvrdi da je otkazao napad na Iran nakon zahtjeva Teherana Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da je otkazao planirani napad na Iran nakon zahtjeva Islamske Republike i drugih zemalja Bliskog istoka, navodeći da je odluka donesena u skladu sa okvirima ranije postignutog dogovora o prekidu vatre.

U objavi na društvenoj mreži "Truth Social", Tramp je naveo da dogovor podrazumijeva trenutno i potpuno otvaranje Ormuskog moreuza, kao i okončanje, kako je rekao, iranske nuklearne prijetnje.

"Ovo uključuje trenutno, potpuno otvaranje Ormuskog moreuza i okončanje iranske nuklearne prijetnje. Na osnovu ovog zahtjeva, složio sam se, radi dobrobiti svijeta u budućnosti, kao i radi opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana, da otkažem napad, pod uslovom da budem u mogućnosti da brzo sklopim sporazum", napisao je Tramp.

Američki predsjednik istakao je da su Sjedinjene Američke Države spremne da izvedu napad na Iran "snagom koja nije viđena od Drugog svjetskog rata", dodajući da za takvu akciju imaju podršku Izraela.

"Svi na posao i obavite to", poručio je Tramp u objavi.

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Donald Tramp SAD Iran napad

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