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Tragedija kod Kotor Varoša: Poginula dva mladića, treći povrijeđen

Tragedija kod Kotor Varoša: Poginula dva mladića, treći povrijeđen

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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U teškoj saobraćajnoj nesreći na ulazu u Kotor Varoš poginula su dvojica 21-godišnjaka, dok je treći mladić povrijeđen. Uviđaj je u toku.

Dva mladića poginula u teškoj nesreći kod Kotor Varoša Izvor: Slaven Petković - Mondo

Dvojica mladića poginula su jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na ulazu u Kotor Varoš, u blizini benzinske pumpe.

Prema saznanjima "Nezavisnih novina", stradali su S.B. (21) i M.A. (21), dok je treći mladić, A.Č., koji je upravljao automobilom, povrijeđen.

Sva trojica nalazila su se u istom vozilu.

Prema za sada dostupnim informacijama, u nesreći nije učestvovalo drugo vozilo, a okolnosti pod kojima je automobil sletio sa puta, odnosno došlo do nesreće, biće utvrđene policijskim uviđajem.

Tragedija se dogodila oko pet časova na magistralnom putu Banjaluka – Teslić.

Na licu mjesta i dalje se nalaze policijski službenici koji obavljaju uviđaj, zbog čega je saobraćaj na ovoj dionici potpuno obustavljen.

Više informacija o uzroku ove teške saobraćajne nesreće očekuje se nakon završetka uviđaja.

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Tagovi

saobraćajna nesreća Kotor Varoš

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