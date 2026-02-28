logo
Teška nesreća u Vrbanjcima: Autom uletio u dvorište, snimljen silovit udar

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
0

U Vrbanjcima kod Kotor Varoš noćas se dogodila saobraćajna nesreća kada je automobil uletio u dvorište privatne kuće i udario u objekat.

Nesreća u Vrbanjcima video Izvor: Glas Kotor Varoša

Nesreća se dogodila oko 1 sat iza ponoći, a kako nezvanično saznaju Nezavisne novine, nije bilo povrijeđenih, dok je pričinjena velika materijalna šteta.

Iz Policijske uprave Banjaluka navode da se M.K. noćas u Banjaluci odbio zaustaviti na znak “STOP” policajaca, pa se velikom brzinom udaljio prema Kotor Varoši, nakon čega je došlo do nezgode, piše Glas Vrbanje.

Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod M.K. utvrđeno je 1,43 g/kg alkohola u organizmu.

"Automobil je udario u dva auta koja su bila parkirana ispred kuće", kazao je izvor ovog lista i dodao da se na ovom mjestu ranije već dešavale slična saobraćajne nezgode.

Snimak pokazuje stravičan udar.

(Mondo)

Tagovi

Kotor Varoš saobraćajna nesreća

