Napadnute američke baze! Iran ispalio rakete ka Kuvajtu, Bahreinu i Abu Dabiju

Iranska revolucionarna garda napala je nekoliko američkih vojnih baza u Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) i Bahreinu, javila je iranska agencija FARS.

Izvor: Shutterstock

Očevici su potvrdili agenciji RIA Novosti da su se eksplozije čule u Abu Dabiju, glavnom gradu Emirata.

Prethodno je Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina objavilo da se nekoliko eksplozija desilo u ovoj zemlji, ali nije navelo detalje.

"Al džazira" je izvijestila o detonacijama u Kuvajtu i zvuku sirena za vazdušnu opasnost.

Najmanje jedno lice je poginulo, a troje ljudi je povrijeđeno u vazdušnom udaru na sjedište šiitske milicije u Iraku, navodi se u izvještaju Rojtersa.

Izraelski mediji prenose da su u vazdušnom prostoru Iraka uočeni avioni i projektili.

Izrael je jutros pokrenuo ono što je nazvao „preventivnim udarom“ protiv Irana, rekao je ministar odbrane Izrael Kac, dok je širom Izraela proglašeno vanredno stanje.

Vlada je proglasila vanredno stanje zbog očekivane iranske odmazde dronovima i balističkim raketama.

(Srna/Mondo)