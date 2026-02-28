logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Napadnute američke baze! Iran ispalio rakete ka Kuvajtu, Bahreinu i Abu Dabiju

Napadnute američke baze! Iran ispalio rakete ka Kuvajtu, Bahreinu i Abu Dabiju

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Iranska revolucionarna garda napala je nekoliko američkih vojnih baza u Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) i Bahreinu, javila je iranska agencija FARS.

Iran napada američke baze na Bliskom istoku Izvor: Shutterstock

Očevici su potvrdili agenciji RIA Novosti da su se eksplozije čule u Abu Dabiju, glavnom gradu Emirata.

Prethodno je Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina objavilo da se nekoliko eksplozija desilo u ovoj zemlji, ali nije navelo detalje.

"Al džazira" je izvijestila o detonacijama u Kuvajtu i zvuku sirena za vazdušnu opasnost.

Najmanje jedno lice je poginulo, a troje ljudi je povrijeđeno u vazdušnom udaru na sjedište šiitske milicije u Iraku, navodi se u izvještaju Rojtersa.

Izraelski mediji prenose da su u vazdušnom prostoru Iraka uočeni avioni i projektili. 

Izrael je jutros pokrenuo ono što je nazvao „preventivnim udarom“ protiv Irana, rekao je ministar odbrane Izrael Kac, dok je širom Izraela proglašeno vanredno stanje.

Vlada je proglasila vanredno stanje zbog očekivane iranske odmazde dronovima i balističkim raketama.

(Srna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran SAD Izrael

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ