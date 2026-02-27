Tramp najavio "prijateljsko preuzimanje" Kube: "Vlada u Havani je u ogromnim problemima"

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je u petak da se kubanska vlada nalazi u „ogromnim problemima“ i sugerisao da bi moglo doći do, kako je naveo, „prijateljskog preuzimanja Kube“.

Tramp se obratio novinarima prilikom odlaska iz Bijele kuće, odgovarajući na pitanje dopisnika NBC Newsa o incidentu koji se dogodio u srijedu, kada je došlo do pucnjave na brod u blizini kubanske obale.

„Kubanska vlada razgovara sa nama, a oni su, kao što znate, u velikim problemima. Trenutno nemaju ni novca, niti bilo šta drugo. Ipak, pregovaraju sa nama i možda ćemo imati prijateljsko preuzimanje Kube. Vrlo lako bi se moglo desiti da na kraju dođe do prijateljskog preuzimanja“, poručio je Tramp.

Incident na moru i optužbe za terorizam

Komentari američkog predsjednika uslijedili su nakon sukoba u kojem su četiri osobe poginule, a sedam ih je povrijeđeno. Prema podacima kubanske vlade, do konfrontacije je došlo u srijedu između kubanskih graničara i osoba na brodu registrovanom na Floridi.

Vlasti u Havani tvrde da su deset putnika na brodu bili naoružani Kubanci koji žive u SAD, sa namjerom da se infiltriraju na ostrvo i sprovode terorističke aktivnosti. Sa druge strane, američki državni sekretar Marko Rubio demantovao je bilo kakvu povezanost Vašingtona sa ovim događajem, naglasivši da to nije bila operacija vlade SAD.