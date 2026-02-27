logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp najavio "prijateljsko preuzimanje" Kube: "Vlada u Havani je u ogromnim problemima" 1

Tramp najavio "prijateljsko preuzimanje" Kube: "Vlada u Havani je u ogromnim problemima"

Autor Haris Krhalić
1

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je u petak da se kubanska vlada nalazi u „ogromnim problemima“ i sugerisao da bi moglo doći do, kako je naveo, „prijateljskog preuzimanja Kube“.

Donald Tramp Izvor: - / INSTAR Images / Profimedia

Tramp se obratio novinarima prilikom odlaska iz Bijele kuće, odgovarajući na pitanje dopisnika NBC Newsa o incidentu koji se dogodio u srijedu, kada je došlo do pucnjave na brod u blizini kubanske obale.

„Kubanska vlada razgovara sa nama, a oni su, kao što znate, u velikim problemima. Trenutno nemaju ni novca, niti bilo šta drugo. Ipak, pregovaraju sa nama i možda ćemo imati prijateljsko preuzimanje Kube. Vrlo lako bi se moglo desiti da na kraju dođe do prijateljskog preuzimanja“, poručio je Tramp.

Incident na moru i optužbe za terorizam

Komentari američkog predsjednika uslijedili su nakon sukoba u kojem su četiri osobe poginule, a sedam ih je povrijeđeno. Prema podacima kubanske vlade, do konfrontacije je došlo u srijedu između kubanskih graničara i osoba na brodu registrovanom na Floridi.

Vlasti u Havani tvrde da su deset putnika na brodu bili naoružani Kubanci koji žive u SAD, sa namjerom da se infiltriraju na ostrvo i sprovode terorističke aktivnosti. Sa druge strane, američki državni sekretar Marko Rubio demantovao je bilo kakvu povezanost Vašingtona sa ovim događajem, naglasivši da to nije bila operacija vlade SAD.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SAD Donald Tramp Kuba

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Darko

:))))))

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ