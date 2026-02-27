Tropic Maloprodaja i udruženja osoba sa invaliditetom pokreću prvu veliku kampanju u BiH za zaštitu parking mjesta

Svakodnevni odlazak u kupovinu za osobe sa invaliditetom često se završava i prije nego što počne, i to zbog samo jednog nepropisno parkiranog automobila.

Izvor: Promo/Tropic

Kako bi riješili ovaj problem, Tropic Maloprodaja je u saradnji sa pet partnerskih udruženja pokrenula veliku društveno odgovornu kampanju pod sloganom "Ne budi taj lik". Ovo je prva inicijativa ovakvog obima u retail sektoru u Bosni i Hercegovini i to u godini u kojoj kompanija Tropic Maloprodaja obilježava 40 godina od otvaranja prve radnje.

Projektom je obuhvaćeno 15 gradova i opština širom zemlje, u kojima će na parkinzima Tropic, mojMarket i Crvena jabuka marketa biti posebno označeno ukupno 75 parking mjesta za osobe sa invaliditetom.

„Naša uloga kao domaćeg trgovačkog lanca prevazilazi granice same trgovine. Naša obaveza je da svim kupcima obezbijedimo jednak i nesmetan pristup našim marketima. Zato ova kampanja nije samo apel, već konkretan mehanizam uvođenja reda na parking prostorima za koje smo odgovorni, kako bi parking mjesta za osobe sa invaliditetom ostala dostupna onima kojima su zaista neophodna. Naš cilj nije samo da pošaljemo poruku, već da postavimo standard i budemo primjer dobre prakse,” poručila je Aleksandra Marković, PR Tropic Maloprodaje.

Izvor: Promo/Tropic

Ono što ovu kampanju čini jedinstvenom jeste jasno definisan način sprovođenja mjera. Paralelno sa postavljanjem novih, specifično dizajniranih saobraćajnih znakova koji direktno komuniciraju najčešće izgovore poput „Kratko ostajem, samo da kupim neku sitnicu.“ kompanija sukcesivno šalje zvanične dopise nadležnim organima. Ovim dopisima se MUP-u i komunalnoj policiji daje puno odobrenje da na privatnim parkinzima marketa vrše kontrolu i izdaju novčane kazne nesavjesnim vozačima.

„Za osobe sa invaliditetom, žuta linija i širina parking mjesta nisu luksuz, već jedini način da izađu iz vozila ili u njega uđu. Inicijativa u kojoj jedan trgovački lanac samoinicijativno poziva i daje odobrenje nadležnim institucijama da štite ta mjesta na njihovom parkingu je ogroman iskorak za cijelo društvo i primjer kako bi i druge kompanije mogle da postupe,“ istakao je Zoran Vujin iz banjalučkog udruženja STEP.

Kampanja se realizuje uz snažnu podršku partnerskih udruženja STEP, UDAS, C possible, Unije organizacija osoba sa invaliditetom BiH i udruženja Dajte nam šansu. Prve table su već postavljene na tri lokacije u Banjoj Luci, dvije u Sarajevu i jednu u Istočnom Sarajevu, nakon čega će uslijediti postavljanje i u drugim planiranim gradovima i opštinama.

Za porodice djece sa poteškoćama u razvoju, problem zauzetog parkinga predstavlja svakodnevnu barijeru. „Kada neko zdrav i prav stane na naše mjesto „samo na minut”, on time indirektno poručuje da su naše potrebe nebitne. Ova kampanja vraća dostojanstvo našim porodicama i šalje snažnu poruku građanima Bosne i Hercegovine da empatija mora pobijediti komfor“, naglasila je Ines Kavalec, direktorica udruženja Dajte nam šansu.

Izvor: Promo/Tropic

„Vizuelna rješenja na ovim znakovima su ljudska i direktna. Pogađaju tačno u one izgovore koje svakodnevno slušamo. Vjerujemo da će se mnogi vozači prepoznati, zamisliti i odlučiti da više nikada ne budu taj lik“, naveo je Igor Todorović iz udruženja C possible.

Kampanja će se u narednom periodu širiti u druge gradove i opštine, uz kontinuirano praćenje efekata. Cilj nije broj kazni, već promjena ponašanja, kako bi ova parking mjesta ostala ono što i treba da budu: prostor pristupa, a ne prepreka.

„Želimo da ova kampanja doprinese većoj svijesti o važnosti poštovanja parking mjesta za osobe sa invaliditetom, vidljivijoj i jasnijoj signalizaciji na terenu, odgovornijem ponašanju u saobraćaju te uspostavljanju modela odgovornosti kroz saradnju sa institucijama,” zaključili su iz kompanije Tropic Maloprodaja.





