"Sproveli smo dopunske testove": Doktor iz Kliničkog centra Srbije otkrio u kakvom je stanju Ivica Dačić

Prema posljednjim informacijama, stanje Ivice Dačića je nepromijenjeno.

Izvor: Stefan_Stojanovic/@Stefan_Stojanovic

Potpredsjednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić završio je u bolnici u srijedu 25. februara zbog zapaljenja oba plućna krila, a danas se u 17 časova javnosti kratko obratio pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević. Naveo je da je njegovo stanje i dalje nepromijenjeno.

"Stanje Ivica Dačića je nepromijenjeno, stabilno. Sada smo dobili priliku, zbog stabilizacije, da sprovedemo još dopunskih, dijagnostičkih testova. To je sve što mogu u ovom momentu da vam kažem", izjavio je on.

Da podsjetimo, potpredsjednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je završio u bolnici u srijedu 25. februara nakon što mu je bilo loše na komemoraciji diplomati Vladislavu Jovanoviću. On ima obostranu upalu pluća i nalazi se u Kliničkom centru Srbije u Beogradu.