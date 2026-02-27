Raskinut ugovor vrijedan 1,1 milijardu evra: Kluž odustao od obilaznice, oglasio se "Integral inženjering"

Gradska uprava Kluža, kao naručilac posla jednostrano je raskinula ugovor za izgradnju obilaznice kod ovog rumunskog grada vrijedan 1,1 milijardu evra, saopšteno je iz kompanije "Integlal inžinjering" Laktaši.

Izvor: Integral.ba

Iz "Intagrala" su napomenuli da su ovu informaciju objavili mediji u Rumuniji, te pozdravili odluku Gradske uprave Kluža koja, kako je naglašeno, predstavlja korak u dobrom pravcu, ali će i dalje zahtijevati proglašavanje ugovora ništavnim.

U saopštenju se podsjeća da je prethodne mjesece obilježio veliki međunarodni skandal u vezi sa ugovorom za izgradnju obilaznice kod Kluža nakon što je "Integral inženjering" mimo svoje volje i znanja, prevarama i falsifikovanjem dokumenta predstavljen kao dio konzorcijuma sa kojim je Gradska uprava Kluža potpisala sporni ugovor.

"Sličan prevarni model je primijenjen u još četiri tendera u Rumuniji, ukupne vrijednosti veće od tri milijarde evra", naveli su iz "Integral inženjeringa".

U saopštenju je naglašeno da će "Integral" nastaviti da koristi sva raspoloživa pravna sredstva za zaštitu svojih poslovnih, finansijskih i reputacionih interesa i u ostalim spornim slučajevima.