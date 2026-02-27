Kultura koja gradi lidere iznutra: Od prve pozicije do liderske uloge u Transcom Bosna i Hercegovina

U vremenu kada mnoge kompanije traže gotove lidere na tržištu, Transcom BiH gradi ih iz vlastitih redova.

Izvor: 3MStudio/@3MStudio

Kontinuirani rast poslovanja, potpisivanje novih međunarodnih projekata i širenje timova širom Bosne i Hercegovine ne znače samo nova zapošljavanja, oni predstavljaju jasan signal da se unutar kompanije otvara prostor za razvoj, specijalizaciju i liderske uloge.

U Transcomu karijera ne završava na entry poziciji. Ona tu počinje.

Rast kompanije kao temelj profesionalnog razvoja

Novi projekti i saradnja s trećim novim klijentom u okviru 2025. godine dodatno potvrđuju stabilnost i dugoročnost poslovanja. Sa svakim proširenjem operacija, raste i potreba za tim liderima, trenerima, stručnjacima za kvalitet, kao i drugim srodnim ekspertskim i liderskim pozicijama.

Najveća snaga kompanije u koju Transcom vjeruje je interno unapređenje. Smatra se da upravo oni koji su prošli kroz operativnu osnovu poslovanja - rad s korisnicima, razumijevanje procesa i standarda, imaju najkvalitetnije temelje za preuzimanje većih odgovornosti.

Zato značajan broj liderskih i specijalističkih pozicija danas zauzimaju zaposleni koji su karijeru započeli upravo kao agenti.

Samo od početka 2026. godine, čak petoro kolega i koleginica napredovalo je na više pozicije, preuzimajući uloge Team Leadera, Quality Analysta i Trainera i dr. Ovaj pozitivan trend rasta nastavlja se i dalje, otvarajući nove prilike za razvoj karijere kako za interne talente, tako i za nove kolege koji se tek pridružuju.

Izvor: Transcom/Promo

Međunarodna karijera bez odlaska iz zemlje

Rad na stabilnim međunarodnim projektima omogućava zaposlenima da grade korporativnu karijeru bez napuštanja Bosne i Hercegovine.

Iskustvo rada s globalnim brendovima, uz sigurnost ugovora na neodređeno vrijeme i fleksibilnost rada od kuće ili iz kancelarije u Tuzli i Banjaluci, čini ovu priliku posebno atraktivnom za govornike njemačkog i italijanskog jezika.

Karijera u Transcomu: Stabilnost, benefiti i jasna perspektiva

U trenutku kada njihova zajednica raste uz nove međunarodne klijente, otvaraju se vrata kandidatima koji traže više od običnog posla. Bilo da ste govornik njemačkog ili italijanskog jezika koji želi iskoristiti svoje znanje ili profesionalac koji teži stabilnom okruženju, u Transcomu dobijate paket koji prati vaše ambicije.

Novi članovi tima mogu računati na:

● Ugovor na neodređeno od prvog radnog dana

● Bonus dobrodošlice kao dodatnu motivaciju za novi početak

● Konkurentna početna primanja uz redovne isplate

● Plaćenu obuku i mentorsku podršku kako bi se osjećali sigurno u onome što radite

● Kontinuirane prilike za napredovanje prateći rast projekata

● Privatno zdravstveno osiguranje jer je dobrobit zaposlenih na prvom mjestu

● Fitpass pogodnosti za aktivan i zdrav životni stil

Uz sve navedeno, nudi se i potpuna fleksibilnost – mogućnost rada od kuće ili iz njihovih kancelarija u Tuzli ili Banjaluci.

Kako kompanija nastavlja širiti portfolio klijenata, paralelno se razvijaju i nove uloge unutar oblasti liderstva, treninga i razvoja, upravljanja kvalitetom i operativnog menadžmenta.

Izvor: 3MStudio/@3MStudio

Povratnici kao potvrda pravog smjera

Posebno je značajan izuzetno visok broj povratnika, odnosno zaposlenih koji su svjesno odlučili ponovo postati dio Transcoma. Njihov povratak potvrđuje unaprijeđene radne uslove, stabilnost projekata i realne razvojne mogućnosti.

Transcom BiH još jednom potvrđuje da kultura koja gradi lidere iznutra nije samo poruka - već praksa kojom se ponosi.

Prijavite se!

Bez obzira na to u kojoj se oblasti najbolje snalazite, Transcom nudi raznolikost koja vam omogućava da radite ono što volite. Bilo da vas interesuje turizam, finansije, elektronika, energetika ili online bankarstvo, Transcom osigurava prilike prilagođene različitim interesovanjima.

Ako ste spremni za novu karijernu avanturu i želite postati dio jednog od mnogih uspješih timova, pozivamo vas da pročitate više o otvorenim pozicijama i prijavite se putem sljedećeg linka: https://careers.transcom.com/job-openings/ countries=Bosnia+and+Herzegovina

Iskoristite trenutak i gradite svoju budućnost u stabilnom okruženju koje prepoznaje vaš potencijal i pretvara ga u uspješnu karijeru!