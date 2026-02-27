logo
Potvrđeni rezultati prijevremenih izbora: Malik Rizvanović novi načelnik Vareša

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Načelnik Vareša je Malik Rizvanović (SDA), potvrdila je danas Centralna izborna komisija (CIK) BiH.

Malik Rizvanović novi načelnik Vareša Izvor: Facebook/Malik Rizvanović

CIK je danas usvojio odluku o potvrđivanju i objavljivanju rezultata prijevremenih izbora za načelnika Vareša, prema kojima je najviše glasova, odnosno 1.723 ili 49,24 odsto, osvojio Rizvanović.

Nezavisni kandidat Dario Dodik osvojio je 709 glasova ili 20,26 odsto, Nurdin Begović iz Stranke za BiH 697 glasova ili 19,92 odsto, Igor Šimić iz Hrvatskog demokratskog saveza 231 glas ili 6,60 odsto.

Kandidat HDZ-a BiH Stela Terzić osvojila je 139 glasova ili 3,97 odsto.

Potvrđeni rezultati prijevremenih izbora za načelnika opštine Vareš dostupni su na internet stranici CIK-a (www.izbori.ba).

Prijevremeni izbori za Vareš raspisani su nakon smrti načelnika Zdravka Maroševića. Održani su 15. februara. 

(Srna)

Tagovi

Vareš CIK prijevremeni izbori

