Najviše poziva zabilježeno u oktobru: Svaki stanovnik Srpske „na liniji" proveo više od 1.100 minuta godišnje

Najviše poziva zabilježeno u oktobru: Svaki stanovnik Srpske „na liniji“ proveo više od 1.100 minuta godišnje

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
1

Građani su prošle godine u Republici Srpskoj ostvarili 1,22 milijarde minuta razgovora u mobilnoj telefoniji, dok je u fiksnoj telefoniji zabilježeno oko 349.000 minuta, navedeno je u rubrici "Čudne stvari" Republičkog zavoda za statistiku.

Koliko su građani Srpske proveli na telefonu Izvor: MONDO/Uroš Arsić

"To znači da se na jedan minut razgovora u fiksnoj telefoniji ostvari 3.508 minuta razgovora u mobilnoj telefoniji", naveli su iz Zavoda i dodali da to jasno pokazuje da je mobilna komunikacija postala dominantan oblik povezivanja među građanima.

Ako se uzme u obzir da u Republici Srpskoj, prema procjeni, žive 1.110.494 stanovnika, dolazi se do podatka da je svaki stanovnik prošle godine u prosjeku razgovarao 1.102 minuta.

Broj od 1,22 milijarde minuta, koliko su stanovnici Republike Srpske prošle godine proveli u razgovorima u mobilnoj telefoniji, ekvivalentan je periodu od 2.327 godina.

"To znači, da kada bi sat počeo da otkucava unazad od danas, stiglo bi se u antičko doba, to jest u 302. godinu prije nove ere", naveli su iz Zavoda.

Najviše razgovora u mobilnoj telefoniji u prošloj godini ostvarili su postpejd korisnici i to 1,09 milijardi minuta, dok su pripejd korisnici razgovarali više od 133 miliona minuta. Najviše poziva zabilježeno u oktobru. 

(Srna)

X men

Zato mtel poskupljuje sve usluge

