Počinje preseljenje: Nova bolnica u Trebinju otvara vrata za sedam dana

Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Milan Latinović izjavio Srni da će sutra početi preseljenje Bolnice Trebinje u novi objekat, te da bi u roku od sedam dana nova bolnica trebalo bude stavljena u funkciju.

Izvor: Ministarstvo rada i boračko - invalidske zaštite

"Menadžment Bolnice i zaposleni su već radili na pripremi za preseljenje i smanjivali broj hladnih slučajeva", rekao je Latinović.

On je naveo da je preseljenje organizovano fazno kako bi se izbjegli zastoji u radu i omogućilo nesmetano funkcionisanje zdravstvenog sistema u regiji.

"Preseljenje će najvjerovatnije trajati oko sedam dana", precizirao je Latinović.

Govoreći o infrastrukturnim projektima u zdravstvu, Latinović je naveo da očekuje da do juna bude završen idejni projekat za rekonstrukciju i opremanje Bolnice Prijedor, nakon čega će Vlada Republike Srpske razmatrati naredne korake u realizaciji ovog poduhvata.

"Vlada Republike Srpske izdvojila je određena finansijska sredstva koja su namijenjena za izradu idejnog projekta za bolnicu Prijedor. Upravo Bolnica Prijedor je pokrenula tu proceduru, izabrala izvođača koji će izraditi idejni projekat. Očekujemo po tim ugovorima da bi polovinom godine, negdje u junu trebale biti završene te aktivnosti izrade idejnog projekta", rekao je Latinović.

On je ukazao da je riječ o složenom i obimnom zahvatu koji podrazumijeva rekonstrukciju postojećeg objekta, ali i dogradnju novih kapaciteta.

Latinović je govorio i o značaju novog objekta onkologije i hematologije Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, jačanju sestrinstva, te projektu "Zdrave zajednice".

(Srna)