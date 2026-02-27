logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gojković i Minić dogovorili akcioni plan za jaču saradnju Vojvodine i Republike Srpske

Gojković i Minić dogovorili akcioni plan za jaču saradnju Vojvodine i Republike Srpske

Autor Nikolina Damjanić
0

Maja Gojković i Savo Minić razgovarali o jačanju saradnje Vojvodine i Republike Srpske u privredi, turizmu i kulturi.

Srn2026-2-27_1036300_1.jpg Izvor: Bojan Rečević/Pressrs.ba

Predsjednik Pokrajinske vlade Vojvodine, Maja Gojković, i premijer Republike Srpske, Savo Minić, održali su danas u Banjaluci sastanak u okviru kojeg su razgovarali o proširenju saradnje između Vojvodine i Republike Srpske u oblasti privrede, ekonomije, turizma, kulture, obrazovanja, sporta i naučnoistraživačkih djelatnosti.

Na konferenciji za novinare nakon sastanka, Gojkovićeva je istakla da će akcioni plan konkretno pojačati zajedničke aktivnosti, uključujući prisustvo Republike Srpske na međunarodnim događajima poput Ekspoa 2027. godine.

Dodala je da će delegacija Vojvodine učestvovati i na Međunarodnom sajmu turizma u Banjaluci, koji je prema njenim riječima najveći turistički sajam u regionu i privlači sve veći broj učesnika iz privrede i država koje žele da se bolje povežu sa Srpskom.

Izvor: Bojan Rečević, Srna

„Primećujem da ovaj sajam poprima ozbiljne razmjere i da je interes sve veći. AP Vojvodina je u prošloj godini bilježila porast broja turista iz Republike Srpske i BiH, a naš cilj je da taj trend dodatno pojačamo“, poručila je Gojkovićeva, zahvalivši premijeru Miniću na „prijateljskom, bratskom i sadržajnom razgovoru“.

Premijer Savo Minić istakao je da je razgovor bio izuzetno konstruktivan i da je dogovoreno da se pripremi akcioni plan svih zajedničkih aktivnosti.

„Imamo izuzetnu saradnju sa Vojvodinom i proširićemo je u ekonomskim vezama. Mnogi naši građani imaju kuće i rodbinu tamo, i želimo ekonomski još više osnažiti ovu povezanost. Srbiju smatramo našim najvećim spoljnotrgovinskim partnerom“, rekao je Minić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Savo Minić Maja Gojković Vlada RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ