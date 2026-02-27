Gojković i Minić dogovorili akcioni plan za jaču saradnju Vojvodine i Republike Srpske

Maja Gojković i Savo Minić razgovarali o jačanju saradnje Vojvodine i Republike Srpske u privredi, turizmu i kulturi.

Izvor: Bojan Rečević/Pressrs.ba

Predsjednik Pokrajinske vlade Vojvodine, Maja Gojković, i premijer Republike Srpske, Savo Minić, održali su danas u Banjaluci sastanak u okviru kojeg su razgovarali o proširenju saradnje između Vojvodine i Republike Srpske u oblasti privrede, ekonomije, turizma, kulture, obrazovanja, sporta i naučnoistraživačkih djelatnosti.

Na konferenciji za novinare nakon sastanka, Gojkovićeva je istakla da će akcioni plan konkretno pojačati zajedničke aktivnosti, uključujući prisustvo Republike Srpske na međunarodnim događajima poput Ekspoa 2027. godine.

Dodala je da će delegacija Vojvodine učestvovati i na Međunarodnom sajmu turizma u Banjaluci, koji je prema njenim riječima najveći turistički sajam u regionu i privlači sve veći broj učesnika iz privrede i država koje žele da se bolje povežu sa Srpskom.

Izvor: Bojan Rečević, Srna

„Primećujem da ovaj sajam poprima ozbiljne razmjere i da je interes sve veći. AP Vojvodina je u prošloj godini bilježila porast broja turista iz Republike Srpske i BiH, a naš cilj je da taj trend dodatno pojačamo“, poručila je Gojkovićeva, zahvalivši premijeru Miniću na „prijateljskom, bratskom i sadržajnom razgovoru“.

Premijer Savo Minić istakao je da je razgovor bio izuzetno konstruktivan i da je dogovoreno da se pripremi akcioni plan svih zajedničkih aktivnosti.

„Imamo izuzetnu saradnju sa Vojvodinom i proširićemo je u ekonomskim vezama. Mnogi naši građani imaju kuće i rodbinu tamo, i želimo ekonomski još više osnažiti ovu povezanost. Srbiju smatramo našim najvećim spoljnotrgovinskim partnerom“, rekao je Minić.