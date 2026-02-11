Minić nakon sastanka sa ambasadorkom Norveške: "Republika Srpska ostaje privržena evropskom putu"

Premijer Republike Srpske Savo Minić razgovarao u Banjaluci sa norveškom ambasadorkom o unapređenju saradnje i aktuelnim ekonomskim i političkim procesima.

Izvor: Vlada Republike Srpske

Premijer Republike Srpske, Savo Minić, danas je u Banjaluci razgovarao sa ambasadorkom Kraljevine Norveške u BiH, Ketrin Biring, o jačanju bilateralne saradnje, kao i o aktuelnim političkim i ekonomskim procesima u Bosni i Hercegovini.

Premijer Minić je istakao opredjeljenje Vlade Republike Srpske za intenziviranje ekonomske i privredne saradnje sa Norveškom u svim oblastima od zajedničkog interesa, naglašavajući potrebu njenog dodatnog razvoja u narednom periodu.

Govoreći o trenutnoj političkoj i ekonomskoj situaciji, Minić je ponovio stav da dosljedno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma predstavlja jedini održiv okvir za funkcionisanje BiH. Posebno je istakao značaj unutrašnjeg dijaloga i postizanja dogovora o ključnim pitanjima između Republike Srpske i Federacije BiH, kako bi se osigurala stabilnost i dalji razvoj zemlje.

"Republika Srpska ostaje privržena evropskom putu i otvorena za konstruktivnu saradnju sa svim zemljama Evropske unije i partnerskim državama poput Norveške", poručio je premijer Minić u Banjaluci.

Ambasadorka Biring je istakla iskrenu želju Norveške za dalji razvoj i stabilnost BiH, te izrazila spremnost svoje zemlje da pruži maksimalnu podršku i stručnu pomoć na putu ka evropskim integracijama.