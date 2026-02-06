Minić odgovorio zdravstvenim radnicima: Vjerujem da je moguć kompromis

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da vjeruje da se može postići kompromisno rješenje uz vezi sa zahtjevima sindikata iz oblasti zdravstva.
Minić je istakao da beskrajno cijeni rad zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj i najavio da će sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Alenom Šeranićem razgovarati o njihovim zahtjevima.
"Vjerujem da možemo postići kompromisno rješenje u interesu građana i zdravstvenog sistema", objavio je Minić na društvenoj mreži "Iks".
Бескрајно цијеним рад здравствених радника у Републици Српској.— Саво Минић (@minic_savo)February 6, 2026
Са министром здравља разговараћу о њиховим захтјевима.
Вјерујем да можемо постићи компромисно рјешење у интересу грађана и здравственог система.
Predstavnici četiri reprezentativna sindikata iz oblasti zdravstva Republike Srpske na današnjem sastanku u Banjaluci zatražili su od Vlade Srpske povećanje plate zdravstvenim radnicima od 20 odsto.
