logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Minić odgovorio zdravstvenim radnicima: Vjerujem da je moguć kompromis

Minić odgovorio zdravstvenim radnicima: Vjerujem da je moguć kompromis

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da vjeruje da se može postići kompromisno rješenje uz vezi sa zahtjevima sindikata iz oblasti zdravstva.

Minić odgovorio zdravstvenim radnicima Izvor: Mondo/Slaven Petković

Minić je istakao da beskrajno cijeni rad zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj i najavio da će sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Alenom Šeranićem razgovarati o njihovim zahtjevima.

"Vjerujem da možemo postići kompromisno rješenje u interesu građana i zdravstvenog sistema", objavio je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Predstavnici četiri reprezentativna sindikata iz oblasti zdravstva Republike Srpske na današnjem sastanku u Banjaluci zatražili su od Vlade Srpske povećanje plate zdravstvenim radnicima od 20 odsto.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Savo Minić zdravstvo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ