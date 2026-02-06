Minić odgovorio zdravstvenim radnicima: Vjerujem da je moguć kompromis

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da vjeruje da se može postići kompromisno rješenje uz vezi sa zahtjevima sindikata iz oblasti zdravstva.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Minić je istakao da beskrajno cijeni rad zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj i najavio da će sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Alenom Šeranićem razgovarati o njihovim zahtjevima.

"Vjerujem da možemo postići kompromisno rješenje u interesu građana i zdravstvenog sistema", objavio je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Бескрајно цијеним рад здравствених радника у Републици Српској.

Са министром здравља разговараћу о њиховим захтјевима.

Вјерујем да можемо постићи компромисно рјешење у интересу грађана и здравственог система. — Саво Минић (@minic_savo)February 6, 2026

Predstavnici četiri reprezentativna sindikata iz oblasti zdravstva Republike Srpske na današnjem sastanku u Banjaluci zatražili su od Vlade Srpske povećanje plate zdravstvenim radnicima od 20 odsto.

(Srna)