Zbog sumnje na zlostavljanje djeteta: Uhapšene vaspitačice vrtića "Bambini" u Hadžićima, direktor na slobodi

Dvije vaspitačice vrtića "Bambini" u Hadžićima uhapšene su zbog sumnje na psihičko i fizičko zlostavljanje četvorogodišnjeg dječaka. Direktor vrtića pušten nakon ispitivanja.

Izvor: Facebook grupa "Vrtić Bambini Hadžići"

Vaspitačice vrtića "Bambini" iz Hadžića uhapšene su zbog sumnje da su vršile psihičko i fizičko zlostavljanje četvorogodišnjeg dječaka, potvrđeno je iz MUP Kantona Sarajevo, a prenosi Hayat.

Policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije PU Hadžići i Trnovo, po nalogu tužioca, lišili su slobode A.H. (2001) i A.H. (1999) zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivična djela psihičko nasilje, zapuštanje ili zlostavljanje djeteta, te laka tjelesna povreda u saučiniteljstvu.

Istovremeno, slobode je lišen i A.T. (1977), odnosno direktor vrtića Amel Tahirović, zbog sumnje da je počinio krivična djela neprijavljivanje krivičnog djela ili učinitelja, davanje lažnog iskaza i zapuštanje ili zlostavljanje djeteta. Nakon kriminalističke obrade i ispitivanja, po nalogu tužioca, on je pušten iz službenih prostorija, dok će dvije osumnjičene biti predate u nadležnost Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo.

Iz Uprave policije naveli su da, s obzirom na to da je riječ o krivičnom djelu u kojem je prioritet zaštita oštećenog djeteta, dodatne informacije neće saopštavati.

Prema navodima porodice, dječak je u vrtiću bio izložen teškom psihičkom, a potom i fizičkom zlostavljanju. U iskazima se navodi da je dijete ponižavano pred drugom djecom, koja su, prema tvrdnjama porodice, bila podsticana da mu se smiju i vrijeđaju ga.

Porodica tvrdi da se navodi temelje na pregledanom video-snimku, razgovorima sa djecom i roditeljima, kao i kontaktima sa nadležnim institucijama.

Predškolska ustanova ranije je saopštila da su zaposlenice koje se dovode u vezu sa navodnim zlostavljanjem privremeno udaljene s radnog mjesta. Sud je, kako se navodi, izdao naredbu za izuzimanje snimaka video-nadzora i dokumentacije deset dana nakon otvaranja istrage.

Istraga u ovom slučaju je u toku.