Narodna skupština RS rekla "ne" zabrani pušenja: Zakon pao na ponovnom odlučivanju

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske odbili su da po drugi put usvoje Zakon o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje, čime je planirana zabrana pušenja u zatvorenim prostorima zvanično odbačena.

Iako je u sali bio prisutan 61 poslanik, glasanju je pristupilo svega njih 19. Rezultat je pokazao duboku podijeljenost i nedostatak podrške za ovaj zakonski prijedlog: samo devet poslanika glasalo je "za", troje je bilo protiv, dok je sedmoro ostalo suzdržano.

Ovaj zakon je prvobitno usvojen krajem decembra 2025. godine, ali ga je vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske, Ana Trišić Babić, vratila na ponovno odlučivanje u januaru ove godine. Predviđao je stroge mjere, uključujući zabranu pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima i visoke novčane kazne, koje su se kretale od 1.000 do 2.000 KM. Plan je bio da se ostavi prelazni period od godinu dana prije nego što kaznena politika stupi na snagu.

Glavni kamen spoticanja, kako u javnosti tako i među samim poslanicima, bila je rigidnost zakona. Uprkos brojnim amandmanima, predlagači su izričito odbili mogućnost uvođenja posebnih prostorija za pušače u ustanovama i ugostiteljskim objektima, što je na kraju presudilo da zakon ne dobije potrebnu većinu.

Pored "duvanskog zakona", poslanici su odbacili i Zakon o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera. Ovaj akt izazvao je oštre kritike poljoprivrednika zbog odredbe koja je predviđala da samo najuža porodica unutar domaćinstva može raditi bez poreza. Prema tom prijedlogu, svaka pomoć komšija ili šire rodbine tokom sezonskih poslova, poput sjetve ili tradicionalnog svinjokolja, morala bi se prijaviti Poreskoj upravi dan ranije uz plaćanje doprinosa.

Jedini akt koji je uspješno prošao ponovljeno glasanje su Izmjene i dopune Krivičnog zakonika Republike Srpske, koje su takođe bile vraćene na odlučivanje od strane v. d. predsjednika Republike.