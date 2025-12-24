logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Primjena počinje za godinu dana: Usvojen zakon kojim se zabranjuje pušenje u zatvorenim prostorima u Srpskoj 2

Primjena počinje za godinu dana: Usvojen zakon kojim se zabranjuje pušenje u zatvorenim prostorima u Srpskoj

Autor Brankica Spasenić
2

Zakon o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih prozivoda za pušenje u Republici Srpskoj, a koji predviđa potpunu zabranu pušenja u javnim zatvorenim prostorima, usvojen je danas u Narodnoj skupštini RS. Primjena ovog zakona počinje za godinu dana.

Usvojen zakon kojim se zabranjuje pušenje u zatvorenim prostorima u Srpskoj Izvor: Stefan Stojanović

Inače, ovaj zakon je u formi prijedloga izazvao veliko inteersovanje javnosti ali i do sada neviđenu diskusiju u skupštini i gotovo da nema poslanika koji se nije uključio i iznio svoje mišljenje.

Naime, u Nacrtu zakona se navodilo da ugostitelji treba da prilagode namjenski zatvoreni prostor, sa posebnom ventilacijom kojom se obezbjeđuje zaštita nepušača od izloženosti duvanskom dimu, ali je tokom javne rasprave Udruženje poslodavaca turizma i RS (HORECA) izrazilo spremnost da primijeni nultu toleranciju za pušenje u ugostiteljskim objektima, umjesto da se ispunjavaju dodatni uslovi.

“Predloženi izuzeci su veoma složeni za sprovođenje i finansijski zahtjevni za ugostiteljski sektor, a ne doprinose na adekvatan način zaštiti zdravlja građana, što je i cilj zakona. Udruženje je spremno da preuzme sve obaveze koje proističu iz potpune zabrane pušenja, čak i po cijenu odricanja od dijela prihoda, jer je zdravlje gostiju i korisnika usluga na prvom mjestu”, naveli su ugostitelji tokom javne rasprave, što je u konačnici prihvaćeno.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NSRS pušenje zakon

Još iz INFO

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Aha

Znaci kafane mogu kljuc u bravu da stave za godinu dana. Ko ce normalan da pije kafu ili pice a da pri tome ne moze da zapali cigaretu. Znaci sad ce biti trka ko ima najbolju bastu a ne lokal.

Ranko

@Aha ne jedi govna. Prvi cu ja da krenem ponovo po kaficima sa zenom i djecom. Pogotovo zimi. A ne da dolazim smrdljiv kuci ko do sada i da me majmuni koji puse truju dimom. Sto se mene tice neka ugostitelji poduplaju cijene pica, ja i slicni meni ce dolazit redovno. Ovako ni da je dzabe pice. Sto u Hrvatskoj niko nije nista zatvorio ili propo a zakon je odavno na snazi. Nisam iz SNSDa ali na ovom zakonu kapa dole. I extra bi bilo da ga uvedu odmah sada od 2026.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ