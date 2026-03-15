Nadzvučne i precizne, mogu da pogode ciljeve na 400 kilometara: Kinezi hvale rakete koje je dobila Srbija

Srbija je postala prvi evropski korisnik kineskih balističkih raketa vazduh-zemlja CM-400AKG, čime su njeni MiG-29 lovci dobili mogućnost preciznih udara na velikim daljinama.

Izvor: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Kineski list "Global tajms" preneo je reči predsjednika Srbije Alekandra Vučića da je Srbija nedavno kupila kineske balističke rakete vazduh - zemlja CM-400AK i postala prvi evropski korisnik tog naoružanja, uz napomenu da do ove objave te vijesti u pomenutim novinama nije bilo potvrde iz kineske ambasade u Beogradu, niti iz drugih zvaničnih kanala.

"Global tajms" je citirao kineskog vojnog novinara i eksperta Vang Janana, koji je za rakete CM-400AKG rekao da omogućavaju integraciju i visoku kompatibilnost, uz nadgradnje računara za upravljanje vatrom i softvera u nekineskom avionu, kakav je "Mig-29".

"Ova vrsta rakete privukla je značajnu pažnju na međunarodnom tržištu naoružanja jer omogućava lakim i srednjim lovačkim avionima da steknu sposobnosti udara na velikim daljinama, koje su ranije bile ograničene na teške lovce ili bombardere", izjavio je Vang za "Global tajms".

"Raketa takođe omogućava precizne udare na velikim daljinama protiv kopnenih ciljeva, što je sposobnost koja tradicionalno nije bila dostupna standardnim lovačkim avionima", rekao je Vang, prenio je RT Balkan.

Radovi na integraciji obavljeni unapred

"Kao lovci srednje veličine, srpski avioni MiG-29 sada poseduju tu sposobnost, što predstavlja veoma značajno unapređenje za Srbiju i druge vazduhoplovne snage koje obično raspolažu ograničenim brojem relativno lakih aviona", rekao je Vang.

On je pojasnio da su, u ovom slučaju, radovi na integraciji završeni unapred, a da su potrebna softverska i hardverska prilagođavanja ugrađena u nosač za lansiranje rakete.

"Drugim riječima, sama raketa i njen nosač omogućavaju bezmalo uključi i koristi primenu na drugim (nekineskim) lovcima, što im omogućava upotrebu rakete uz minimalne izmjene", istakao je stručnjak.

"Nadzvučna raketa namijenjena za uništavanje zgrada i radarskih položaja"

"Global tajms" je podsetio čitaoce da je CM-400AKG nadzvučna raketa namenjena za uništavanje zgrada i radarskih položaja. Prikazana je na aero-mitingu u Džuhaju, u južnoj kineskoj pokrajini Guangdung.

Raketu proizvodi korporacija "Čajna Erspejs Sajens end Industri". Raketa kojom sada raspolaže srpska vojska može da nosi eksplozivnu bojevu glavu od 150 kilograma ili probojnu bojevu glavu od 200 kilograma i ima domet do 400 kilometara.

List je prenio i Vučićeve reči da Srbija posjeduje "značajan broj tih raketa" i da će ih "imati još više", te da je srpsko ratno vazduhoplovstvo prilagodilo svoje lovce "MiG‑29" ruske proizvodnje, kako bi mogli da nose rakete CM-400AKG.

List je, pozivajući se na agenciju "Rojters", naveo i da je Srbija od Kine ranije kupila sistem protivvazdušne odbrane FK‑3, sličan ruskomsistemu S‑300, kao i borbene bespilotne letjelice CN‑92A.

(RT Balkan/Mondo)