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Oglasila se banjalučka policija: U požaru u porodičnoj kući stradalo dijete, drugo teško povrijeđeno

Oglasila se banjalučka policija: U požaru u porodičnoj kući stradalo dijete, drugo teško povrijeđeno

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Nakon požara u Banjaluci u kojem je smrtno stradalo jedno dijete oglasila se banjalučka policija.

19.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je saopšteno, policijskoj upravi Banjaluka jutros u 10.30 časova prijavljeno je da je u porodičnoj kući na području grada izbio požar.

Policijski službenici su odmah izašli na lice mjesta, kao i pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade grada Banjaluka i Službe hitne medicinske pomoći, koji su potvrdili navode prijave.

Vatrogasci su lokalizovali požar, nakon čega je utvrđeno da je jedno dijete smrtno stradalo, dok je drugo zadobilo teške tjelesne povrede i prevezeno je na liječenje u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji će izaći na lice mjesta i rukovoditi daljim istragama i mjerama koje slijede.

(Mondo)

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Tagovi

Banjaluka požar policija

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