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Apokaliptični prizori požara u Deliblatskoj peščari: Stigla i Vojska Srbije, nebo se ne vidi od dima (Foto)

Apokaliptični prizori požara u Deliblatskoj peščari: Stigla i Vojska Srbije, nebo se ne vidi od dima (Foto)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Vojska Srbije uključila se u gašenje požara u Deliblatskoj peščari, a prizori od danas su zastrašujući.

Vojska Srbije gasi požar u Deliblatskoj peščari Izvor: DARKO VOJINOVIĆ/AP

Na molbu Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) je Vojska Srbije od četvrtka 6. avgusta angažovana na gašenju požara u Deliblatskoj peščari koji je izbio u srijedu 5. avgusta oko 14 časova. Vatra je dosad zahvatila više od 700 hektara šume - požar je zahvatio veliku površinu borove šume i niskog rastinja, a visoke temperature i vetar dodatno otežavaju već tešku situaciju, piše "Telegraf".

Požar u okolini naselja Šumarak nastavlja da se širi, veliki deo lokalnog stanovništva je evakuisan. Kako se može vidjeti na fotografijama požara u Deliblatskoj peščari od danas, nebo se jedva vidi od količine dima.

Situacija je rano jutros na kratko bila stabilizovana, ali se u međuvremenu požar ponovo rasplamsao. Vatrogasci ne staju od srijede u borbi sa vatrenom stihijom.

"Situacija u Šumarku je sve gora. Dim je potpuno 'ubio' dan, nebo se uopšte ne vidi.

Osećaj je bukvalno kao da smo ušli u oblak. Čini nam se da se požar dodatno proširio", saznaje pomenuti portal sa lica mjesta.

Dodatni problem je vodostaj rijeke Dunav kod Šumarka. Vodostaj Dunava je tu izuzetno nizak, a upravo odatle vatrogasni helikopteri uzimaju vodu koju bacaju na vatrom zahvaćeno šumsko područje.

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00:24
Superpuma kreće ka Deliblatskoj peščari gde je trenutno najkritičnija situacija sa požarima u Srbiji
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

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