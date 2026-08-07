Apokaliptični prizori požara u Deliblatskoj peščari: Stigla i Vojska Srbije, nebo se ne vidi od dima (Foto)

Vojska Srbije uključila se u gašenje požara u Deliblatskoj peščari, a prizori od danas su zastrašujući.

Izvor: DARKO VOJINOVIĆ/AP

Na molbu Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) je Vojska Srbije od četvrtka 6. avgusta angažovana na gašenju požara u Deliblatskoj peščari koji je izbio u srijedu 5. avgusta oko 14 časova. Vatra je dosad zahvatila više od 700 hektara šume - požar je zahvatio veliku površinu borove šume i niskog rastinja, a visoke temperature i vetar dodatno otežavaju već tešku situaciju, piše "Telegraf".

Požar u okolini naselja Šumarak nastavlja da se širi, veliki deo lokalnog stanovništva je evakuisan. Kako se može vidjeti na fotografijama požara u Deliblatskoj peščari od danas, nebo se jedva vidi od količine dima.

Situacija je rano jutros na kratko bila stabilizovana, ali se u međuvremenu požar ponovo rasplamsao. Vatrogasci ne staju od srijede u borbi sa vatrenom stihijom.

"Situacija u Šumarku je sve gora. Dim je potpuno 'ubio' dan, nebo se uopšte ne vidi.

Osećaj je bukvalno kao da smo ušli u oblak. Čini nam se da se požar dodatno proširio", saznaje pomenuti portal sa lica mjesta.

Dodatni problem je vodostaj rijeke Dunav kod Šumarka. Vodostaj Dunava je tu izuzetno nizak, a upravo odatle vatrogasni helikopteri uzimaju vodu koju bacaju na vatrom zahvaćeno šumsko područje.

BONUS VIDEO: