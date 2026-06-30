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Požar na granici Srbije i Crne Gore: Gori četinarska šuma, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom

Požar na granici Srbije i Crne Gore: Gori četinarska šuma, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom

Autor Dušan Volaš
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U blizini Kamene Gore, izbio je požar koji je zahvatio oko deset ari četinarske šume. Vatrogascima iz Pljevalja u pomoć su pritekli i pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Prijepolje.

Požar na granici Srbije i Crne Gore Izvor: RINA.RS

U pograničnom pojasu između Srbije i Crne Gore, nedaleko od Kamene Gore, na crnogorskoj strani granice, trenutno gori četinarska šuma. Prema proceni vatrogasaca, požar je zahvatio oko deset ari šume, a zbog nepristupačnog terena i visokih temperatura gašenje je izuzetno otežano.

"Požar su prvi uočili šumari, koji su odmah obavijestili vatrogasno-spasilačke službe. Na teren su potom izašli vatrogasci iz Pljevalja, kojima su u pomoć pristigle i kolege iz Vatrogasno-spasilačke jedinice Prijepolje, kaže za RINU jedan od mještana obližnjih sela.

Požar je trenutno aktivan u okolini Ravne gore, u neposrednoj blizini državne granice, gdje zahvata šumu i nisko rastinje i preti zaseoku Strmetice.

"Situaciju dodatno otežava vjetar koji raspiruje plamen i usmjerava ga ka četinarskoj šumi, poznatoj po svojoj biološkoj raznovrsnosti i prirodnoj vrijednosti, dodaje mještanin.

Zbog konfiguracije terena vatrogasna vozila ne mogu da priđu mjestu požara, pa pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica vatru gase ručno, koristeći naprtnjače sa vodom i natapajući teren kako bi spriječili njeno dalje širenje.

Ovo područje i prošle godine pogodio je požar gotovo na isti datum. Tada je vatrena stihija zahvatila znatno veću površinu, a nakon višednevne borbe vatrogasci su, uz velike napore, uspjeli da je stave pod kontrolu i ugase.

Dodatni problem predstavljaju tropske temperature koje ovih dana vladaju ovim područjem i pogoduju širenju vatre, zbog čega vatrogasne ekipe i dalje ostaju na terenu u nastojanju da požar što prije lokalizuju i spriječe njegovo dalje širenje.

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Tagovi

požar Srbija Crna Gora

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