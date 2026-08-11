logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

I sutra vruće, temperature do 39 stepeni

I sutra vruće, temperature do 39 stepeni

Autor Haris Krhalić
0

Najviša temperatura danas izmjerena je u Mostaru.

rijeka Vrbas u Banjaluci Izvor: Mondo - Haris Krhalić

U BiH sutra će biti pretežno sunčano i vruće vrijeme uz prolaznu oblačnost i maksimalnu dnevnu temperaturu vazduha do 39 stepeni Celzijusovih.

Poslije podne u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu očekuje se razvoj dnevne oblačnosti, iz koje se samo ponegdje može javiti po koja kap ili slaba kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od 13 do 20, a maksimalna od 31 do 39 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, tokom jutra i pojačan sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena i jaka bura.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u BiH je danas pretežno sunčano vrijeme.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica 19, Han Pijesak i Čemerno 29, Sokolac 30, Gacko 31, Sarajevo, Mrakovica i Srebrenica 33, Zvornik 34, Foča i Tuzla 35, Prijedor, Trebinje i Višegrad 36, Banjaluka, Bijeljina, Doboj i Zenica 37, Bileća 38, te Mostar 41 stepen Celzijusov.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vremenska prognoza

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ