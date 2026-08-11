I sutra vruće, temperature do 39 stepeni

Najviša temperatura danas izmjerena je u Mostaru.

Izvor: Mondo - Haris Krhalić

U BiH sutra će biti pretežno sunčano i vruće vrijeme uz prolaznu oblačnost i maksimalnu dnevnu temperaturu vazduha do 39 stepeni Celzijusovih.

Poslije podne u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu očekuje se razvoj dnevne oblačnosti, iz koje se samo ponegdje može javiti po koja kap ili slaba kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od 13 do 20, a maksimalna od 31 do 39 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, tokom jutra i pojačan sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena i jaka bura.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u BiH je danas pretežno sunčano vrijeme.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica 19, Han Pijesak i Čemerno 29, Sokolac 30, Gacko 31, Sarajevo, Mrakovica i Srebrenica 33, Zvornik 34, Foča i Tuzla 35, Prijedor, Trebinje i Višegrad 36, Banjaluka, Bijeljina, Doboj i Zenica 37, Bileća 38, te Mostar 41 stepen Celzijusov.