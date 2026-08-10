Kolumbija proglasila nacionalnu katastrofu: U zemljotresu poginulo 111 ljudi (Video)

Najmanje 111 ljudi poginulo je u snažnom zemljotresu magnitude 7,4 u Kolumbiji. Povrijeđeno je 87 ljudi, a 61 objekat je srušen.

Izvor: Alexis Munera / AFP / Profimedia

Kolumbija je proglasila nacionalnu katastrofu nakon snažnog zemljotresa magnitude 7,4 koji je pogodio zapad zemlje.

Prema najnovijim podacima, poginulo je najmanje 111 ljudi, dok je 87 povrijeđeno, a 61 objekat je srušen.

Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za ljudima koji su ostali zarobljeni pod ruševinama, dok vlasti pokušavaju da utvrde pune razmjere štete.

Vlada Kolumbije proglasila je nacionalnu katastrofu nakon snažnog zemljotresa magnitude 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio zapadni dio zemlje, a prema najnovijem bilansu život je izgubilo najmanje 111 ljudi.

Predsjednik Kolumbije Abelardo de la Esprijelja saopštio je da je još 87 ljudi povrijeđeno, dok je najmanje 61 objekat potpuno srušen. Među prioritetima vlasti je nastavak spasilačkih operacija i potraga za ljudima koji bi mogli biti zarobljeni pod ruševinama.

Pokrenuta mobilizacija pomoći

Odluka o proglašenju nacionalne katastrofe trebalo bi da omogući bržu mobilizaciju državnih resursa, pomoć stanovništvu i procjenu štete na pogođenom području.

“Vlada je angažovala sve raspoložive kapacitete kako bi spasila živote, pomogla pogođenim područjima i dostavila pomoć svuda gdje je ona neophodna”, rekao je De la Esprijelja u obraćanju naciji.

On je naglasio da je pronalazak i spasavanje ljudi zarobljenih pod ruševinama trenutno prvi prioritet.

Zemljotres je pogodio Kolumbiju u ponedjeljak ujutro, a podrhtavanje tla osjetilo se u velikom dijelu zemlje. Prema podacima američkog Geološkog zavoda, epicentar je bio u blizini San Hose del Palmar u oblasti Čoko, na dubini od oko 107 kilometara.

Najteže pogođeni Pereira, Kali i Manizales

Među najteže pogođenim područjima je oblast Risaralda, gdje je u Pereiri, prema lokalnim vlastima, poginulo 40 ljudi.

U oblasti Valje del Kauka potvrđeno je 27 žrtava, dok su stradali prijavljeni i u Manizalesu. U tom gradu je najmanje 12 objekata i 20 kuća potpuno ili djelimično uništeno.

Velika šteta zabilježena je i u Kaliju. Gradonačelnik Alehandro Eder rekao je da se najmanje 20 objekata srušilo, a da se na pojedinim lokacijama traga za ljudima koji bi mogli biti zarobljeni.

U Pereiri je proglašen policijski čas, dok su lokalne vlasti saopštile da se žrtve nalaze u najmanje 15 urušenih objekata. Više bolnica bilo je preopterećeno zbog priliva povrijeđenih.

Oštećena je i infrastruktura, uključujući više regionalnih aerodroma. Prema dostupnim informacijama, šteta je zabilježena na aerodromima u Pereiri, Manizalesu, Kivdou, Kartagu, Armeniji i Bonaventuri.

Strah od naknadnih potresa

Vlasti su pozvale građane da ne ulaze u objekte koji su oštećeni dok se ne provjeri njihova bezbjednost.

Gradonačelnik Manizalesa Horhe Eduardo Rohas upozorio je stanovnike da budu spremni za moguće naknadne potrese i da se privremeno ne vraćaju u oštećene zgrade.

Spasilačke ekipe i dalje rade na lokacijama na kojima su prijavljena urušavanja, a vlasti upozoravaju da bi se broj žrtava mogao mijenjati kako budu pristizale nove informacije sa terena.

Za novu administraciju predsjednika Abelarda de la Esprijelje ovo je prva velika kriza. On je na funkciju stupio svega nekoliko dana prije zemljotresa i najavio da će lično koordinisati odgovor države na katastrofu.