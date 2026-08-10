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Tuča kod Laktaša: Šestorica presrela i pretukla muškarca, policija uhapsila i osobu koja ga je pokušala odbraniti

Tuča kod Laktaša: Šestorica presrela i pretukla muškarca, policija uhapsila i osobu koja ga je pokušala odbraniti

Autor Haris Krhalić
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Sedam osoba uhapšeno je nakon fizičkog sukoba na području Laktaša. Šestoro je osumnjičeno za nasilničko ponašanje, a jedna osoba za tjelesnu povredu.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policija u Laktašima uhapsila je sedam osoba nakon fizičkog sukoba koji se dogodio na lokalnom putu na području ovog grada.

Zbog sumnje da su počinili krivično djelo nasilničko ponašanje uhapšeni su N. J., M. S., B. T. i D. B. iz Laktaša, M. J. iz Gradiške i M. J. iz Srbije.

Sedma uhapšena osoba, B. V. iz Laktaša, osumnjičena je za krivično djelo tjelesna povreda.

Šest osoba presrelo muškarca

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da je Policijskoj stanici Laktaši oko 1.30 časova prijavljeno da je šest osoba napalo muškarca na lokalnom putu.

Policajci su izašli na lice mjesta i utvrdili da su osumnjičeni presreli muškarca, nakon čega su ga fizički napali i udarali po cijelom tijelu.

Tokom incidenta došlo je i do fizičkog sukoba između navedene grupe i B. V., koji je pokušao da spriječi napad na muškarca.

Povrijeđeni su napadnuti muškarac, kao i M. J. i B. V., kojima je ukazana ljekarska pomoć.

Svi imali alkohol u organizmu

Policija je nakon hapšenja izvršila alkotestiranje osumnjičenih.

Kod N. J. utvrđeno je 1,11 promila alkohola, kod M. S. 0,78, B. T. 0,90, D. B. 0,74, M. J. 0,42, dok je kod drugog M. J. izmjereno 0,58 promila alkohola u organizmu.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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