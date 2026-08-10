Banjaluka daje 100 KM svim prvačićima: Prijave otvorene do 20. avgusta

Grad je obezbijedio po 100 KM za 1.898 prvačića. Prijave za jednokratnu finansijsku podršku otvorene su do 20. avgusta.
Grad Banjaluka od danas je otvorio prijave za jednokratnu finansijsku podršku od 100 KM namijenjenu učenicima koji u školskoj 2026/2027. godini kreću u prvi razred osnovne škole.
Roditelji i staratelji zahtjeve mogu podnijeti u narednih deset dana, odnosno do 20. avgusta, a sredstva su namijenjena za pomoć pri nabavci školskog pribora i pripremi djece za polazak u školu.
Ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za brigu o porodici i demografiju Adriana Basara pozvala je roditelje da na vrijeme podnesu zahtjeve kako bi novac bio isplaćen u predviđenom roku.
„Danas su počele prijave za jednokratnu finansijsku podršku u iznosu od 100 KM namijenjenu svim prvačićima sa područja grada Banjaluke. Pozivam roditelje da u predviđenom roku podnesu zahtjeve kako bi sredstva bila isplaćena na vrijeme i olakšala pripremu djece za polazak u školu“, poručila je Basara.
Grad obezbijedio sredstva za 1.898 prvačića
Basara je navela da je riječ o novoj mjeri kojom Grad želi da pruži konkretnu pomoć porodicama pred početak školske godine.
„Želimo da roditeljima bar djelimično olakšamo troškove pripreme za polazak u školu, a našim najmlađim sugrađanima poželimo srećan početak jednog od najvažnijih životnih poglavlja. Nastavićemo da kreiramo mjere koje pružaju konkretnu podršku porodicama i potvrđuju da je Banjaluka grad porodice“, rekla je Basara.
Za ovu mjeru Grad Banjaluka obezbijedio je sredstva za ukupno 1.898 prvačića.
Gdje se podnose zahtjevi?
Zahtjev za sufinansiranje troškova polaska u prvi razred podnosi se na propisanom obrascu u Gradskoj upravi Banjaluka. Obrazac se nalazi u pretincu broj 10, u zgradi Gradske uprave, ispred Prijemne kancelarije.
Zahtjev treba da sadrži ime i prezime roditelja ili staratelja, naziv škole koju učenik pohađa, jedinstveni matični broj učenika, potvrdu banke roditelja ili staratelja sa vidljivim brojem tekućeg računa na koji će biti uplaćena sredstva, kao i potpis roditelja ili staratelja.
Prilikom predaje zahtjeva roditelj ili staratelj dužan je službeniku pokazati ličnu kartu ili pasoš radi potvrde identiteta.
Prijave su otvorene do 20. avgusta, a finansijska podrška iznosi 100 KM po prvačiću.