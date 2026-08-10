Banjaluka daje 100 KM svim prvačićima: Prijave otvorene do 20. avgusta

Grad je obezbijedio po 100 KM za 1.898 prvačića. Prijave za jednokratnu finansijsku podršku otvorene su do 20. avgusta.

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Grad Banjaluka od danas je otvorio prijave za jednokratnu finansijsku podršku od 100 KM namijenjenu učenicima koji u školskoj 2026/2027. godini kreću u prvi razred osnovne škole.

Roditelji i staratelji zahtjeve mogu podnijeti u narednih deset dana, odnosno do 20. avgusta, a sredstva su namijenjena za pomoć pri nabavci školskog pribora i pripremi djece za polazak u školu.

Ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za brigu o porodici i demografiju Adriana Basara pozvala je roditelje da na vrijeme podnesu zahtjeve kako bi novac bio isplaćen u predviđenom roku.

„Danas su počele prijave za jednokratnu finansijsku podršku u iznosu od 100 KM namijenjenu svim prvačićima sa područja grada Banjaluke. Pozivam roditelje da u predviđenom roku podnesu zahtjeve kako bi sredstva bila isplaćena na vrijeme i olakšala pripremu djece za polazak u školu“, poručila je Basara.

Grad obezbijedio sredstva za 1.898 prvačića

Basara je navela da je riječ o novoj mjeri kojom Grad želi da pruži konkretnu pomoć porodicama pred početak školske godine.

„Želimo da roditeljima bar djelimično olakšamo troškove pripreme za polazak u školu, a našim najmlađim sugrađanima poželimo srećan početak jednog od najvažnijih životnih poglavlja. Nastavićemo da kreiramo mjere koje pružaju konkretnu podršku porodicama i potvrđuju da je Banjaluka grad porodice“, rekla je Basara.

Za ovu mjeru Grad Banjaluka obezbijedio je sredstva za ukupno 1.898 prvačića.

Gdje se podnose zahtjevi?

Zahtjev za sufinansiranje troškova polaska u prvi razred podnosi se na propisanom obrascu u Gradskoj upravi Banjaluka. Obrazac se nalazi u pretincu broj 10, u zgradi Gradske uprave, ispred Prijemne kancelarije.

Zahtjev treba da sadrži ime i prezime roditelja ili staratelja, naziv škole koju učenik pohađa, jedinstveni matični broj učenika, potvrdu banke roditelja ili staratelja sa vidljivim brojem tekućeg računa na koji će biti uplaćena sredstva, kao i potpis roditelja ili staratelja.

Prilikom predaje zahtjeva roditelj ili staratelj dužan je službeniku pokazati ličnu kartu ili pasoš radi potvrde identiteta.

Prijave su otvorene do 20. avgusta, a finansijska podrška iznosi 100 KM po prvačiću.