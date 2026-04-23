"Banjaluka pruža više": Draško Stanivuković predstavio novi set mjera pomoći građanima

Gradonačelnik Draško Stanivuković predstavio set mjera podrške građanima Banjaluke. Saznajte detalje o pomoći prvačićima, povećanju stipendija, povećanju subvencija za vrtiće...

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Gradonačelnik Draško Stanivuković predstavio je danas u Banskom dvoru novi paket mjera podrške građanima pod nazivom „Banjaluka pruža više“. Kampanja obuhvata šest ključnih oblasti, od podrške porodici do obrazovanja, sa precizno definisanim kalendarom primjene.

Kalendar podrške građanima:

2. maj: Povećanje izdvajanja za proslavu mature (svaki maturant dobija podršku od 100 KM).

2. juni: Povećanje sredstava za vantjelesnu oplodnju sa 4.000 na 5.000 KM.

2. juli: Jednokratna podrška od 200 KM za najbolje rangirane studente (oko 300 najuspješnijih).

2. avgust: Subvencije za privatne vrtiće rastu sa 150 na 200 KM (obuhvaćeno 3.055 djece).

2. septembar: Uvodi se novčana podrška za sve prvačiće u iznosu od 100 KM.

2. oktobar: Povećanje stipendija za 50% (za srednjoškolce sa 100 na 150 KM, a za studente sa 150 na 200 KM).

„Za nas je ovo lijep povod za obraćanje jer se držimo toga da je Banjaluka porodica. Trudimo se da pratimo sve generacije i ovim mjerama praktično sustižemo inflaciju. Niko ovo od nas nije tražio, ali smo mi prepoznali potrebe naših maturanata i studenata“, poručio je Stanivuković.

Tramvaji bez šina i električni autobusi

Posebnu pažnju gradonačelnik je posvetio modernizaciji saobraćaja, najavljujući da se Banjaluka takmiči sa tri evropska grada za uvođenje najsavremenijih tramvaja iz Kine koji se kreću „zamišljenim šinama“.

Što se tiče linija na kojima bi saobraćao ovaj tramvaj, Stanivuković je objasnio da bi saobraćali najprometnijim linijam, od centra ka Starčevici ili prema Laušu ili Paprikovcu.

Prema riječima Stanivukovića, ovi tramvaji prate iscrtane linije na putu, posjeduju veliki kapacitet i sposobnost da savladaju nagib od 20 stepeni.

U prvoj, testnoj fazi, građanima će na probu biti dostupni električni autobusi i testni tramvaj, a ukoliko se pokažu uspješnim, Grad će krenuti u njihovu nabavku. Prateća infrastruktura obuhvatiće izgradnju posebnih garaža i punjača, postavljanje 44 nova stajališta, kao i pokretanje aplikacije za praćenje vozila u realnom vremenu

„Ne šalimo se, želimo potpunu reformu javnog prevoza. Mijenjamo 30 odsto trasa autobusa jer se predugo čeka. Neka nas ismijavaju na instagramu, ali mi radimo posao. Previše sam ljubomoran na evropske gradove kada sam vidio kako to kod njih funkcioniše, i poželio da to obezbijedimo našim građanima za godinu dana i kraće", istakao je Stanivuković.

Gradonačelnik je naglasio da Grad stoji iza svakog obećanja, najavivši završetak projekata za kolektore, te izgradnju mosta u Docu čim Vlada RS prepiše potrebno zemljište. Takođe, Stanivuković je naveo kako se planira nabavka od 3 do 5 tramvaja te 100 električnih autobusa.

Savić – Banjac: Banjaluka je pokretač promjena u cijeloj Republici Srpskoj

Gradska menadžerka Mirna Savić – Banjac istakla je da je Banjaluka postala model koji kopiraju druge opštine širom Republike Srpske, što je i bio jedan od ciljeva trenutne administracije.

„Banjaluka je pokretač promjena za cijelu RS. Naš cilj je da se razvijaju sve zajednice, a to što druge opštine kopiraju naše mjere nam je samo potvrda da radimo ispravno. Naša politika je jasna – budžet se mora vraćati građanima“, poručila je Savić – Banjac.

Ona se osvrnula i na dosadašnje rezultate, istakavši da su tokom ovog mandata postignuti istorijski pomaci u podršci različitim kategorijama stanovništva: