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Uhapšen državljanin Srbije nakon talačke krize u Njemačkoj: Pucao na policiju, pa se zabarakadirao sa djecom

Uhapšen državljanin Srbije nakon talačke krize u Njemačkoj: Pucao na policiju, pa se zabarakadirao sa djecom

Autor Jovana Radovanović
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Prava opsadna situacija odvijala se tokom cijele noći. Teško naoružani pripadnici specijalnih jedinica opkolili su zgradu u ulici Vitbrojker u Dortmundu, dok su pregovarači pokušavali da ubijede muškarca da se preda i oslobodi djecu.

Uhapšen državljanin Srbije nakon talačke krize u Njemačkoj Izvor: Christoph Reichwein / AFP / Profimedia

Kako prenosi njemački BILD, on je u utorak uveče navodno pucao na policajca, a potom se sa svoje tri kćerke, starosti 7, 10 i 12 godina, zabarikadirao u stanu. Djevojčice su, srećom, prošle bez povreda i nakon drame preuzela ih je policija.

Na terenu su bila i oklopna vozila, a specijalci su nosili balističke štitove. Napetost je trajala satima, sve dok osumnjičeni navodno nije stupio u kontakt sa roditeljima, nakon čega je odlučio da se preda.

Talačkoj krizi prethodio incident u restoranu

Prema informacijama njemačkih medija, talačkoj krizi je prethodio incident u jednom restoranu, gdje je muškarac pravio haos, prijetio gostima i prskao ih biber-sprejom. Nakon toga je pobjegao automobilom.

Drama je eskalirala oko 19.15 časova kada je policija, po pozivu žene koja je tražila pomoć, stigla do stambeno-poslovne zgrade. Tada je osumnjičeni navodno prišao i pucao iz pištolja manjeg kalibra na jednog policajca.

- Metak je pogodio pancir policajca - rekao je portparol policije.

Policajac je prošao sa lakšim povredama, dok se napadač potom zatvorio u stan i zabarikadirao sa djecom.

(Bild/MONDO)

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Tagovi

Njemačka talačka kriza

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