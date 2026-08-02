Poznato stanje mladića povrijeđenog u nesreći u Kotor Varošu

Dvadesetogodišnji Č.A. koji je jutros povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Kotor Varoši je van životne opasnosti i stabilnog zdravstvenog stanja, potvrđeno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U saopštenju se navodi da je pacijent hospitalizovan u Klinici za neurohirurgiju i adekvatno zbrinut.

Podsjećamo, dva muškarca B.S (21) i A.M. (22), oba iz Kotor Varoša, poginuli su u saobraćajnoj nesreći u toj opštini koja se desila jutros oko 4.30 časova kada je automobil "audi" sletio s kolovoza, a tom prilikom vozač Č.A. (20) je zadobio tjelesne povrede.

(Srna)