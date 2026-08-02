logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznato stanje mladića povrijeđenog u nesreći u Kotor Varošu

Poznato stanje mladića povrijeđenog u nesreći u Kotor Varošu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Dvadesetogodišnji Č.A. koji je jutros povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Kotor Varoši je van životne opasnosti i stabilnog zdravstvenog stanja, potvrđeno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

7.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U saopštenju se navodi da je pacijent hospitalizovan u Klinici za neurohirurgiju i adekvatno zbrinut.

Podsjećamo, dva muškarca B.S (21) i A.M. (22), oba iz Kotor Varoša, poginuli su u saobraćajnoj nesreći u toj opštini koja se desila jutros oko 4.30 časova kada je automobil "audi" sletio s kolovoza, a tom prilikom vozač Č.A. (20) je zadobio tjelesne povrede. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kotor Varoš saobraćajna nesreća povrijeđeni

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ