Poziv koji je preokrenuo tok sukoba na Bliskom istoku? Saudijski princ hitno zvao Trampa, evo šta je zahtijevao

U telefonskom razgovoru sa Donaldom Trampom, saudijski prestolonasljednik Muhamed bin Salman apelovao je na hitnu deeskalaciju kako bi se spriječio širi rat sa Iranom na Bliskom istoku.

Izvor: ALI HAIDER/EPA

Saudijski prestolonasljednik Muhamed bin Salman u telefonskom razgovoru sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom poručio je da se mora učiniti sve kako bi se izbjeglo širenje sukoba u regionu. O razgovoru je danas izvjestila saudijska novinska agencija SPA.

Prioritet je dijalog

Prestolonasljednik je istakao da dijalog mora biti prioritet u smirivanju napetosti. Prema izvještaju agencije, naglasio je važnost ulaganja "svih mogućih napora" u deeskalaciju, što bi otvorilo put prema diplomatskim rešenjima sa pozitivnim ishodima.

Dodao je da su takvi napori presudni za očuvanje regionalne bezbjednosti i stabilnosti, čime bi se spriječilo uvlačenje u širi sukob čije bi se posljedice osjetile na regionalnom i međunarodnom nivou. Bin Salman i Tramp analizirali su i postojeću saradnju Saudijske Arabije i SAD, te razmotrili mogućnosti za njeno dalje jačanje.

Napetosti nakon vojnih udara

Telefonski razgovor uslijedio je nakon gotovo dvije nedjelje uzajamnih vojnih udara između SAD i Irana. Teheran je u tim napadima ciljao lokacije koje je opisao kao američke vojne objekte i opremu u više arapskih zemalja.

Prije izvještaja agencije SPA, američki portal Axios objavio je da je prestolonasljednik u razgovoru sa Trampom izrazio zabrinutost zbog najavljenih planova za nove vazdušne udare velikih razmjera na Iran.

Tramp je kasno sinoć izjavio da je otkazao planirane vojne udare. Kao razlog je naveo to što su Iran i "druge bliskoistočne zemlje" zatražili vrijeme za dovršetak okvira mirovnog sporazuma. Poručio je i da se toj obavezi pridružio Izrael.