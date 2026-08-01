Dodik: Postoji zasebno srpsko kulturno nasljeđe, hrvatsko i tursko

Milorad Dodik poručio je da ne postoji "bosanskohercegovačko" kulturno nasljeđe, dok je član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH Anđelina Ošap Gaćanović najavila podnošenje krivičnih prijava zbog, kako tvrdi, nezakonitog odjavljivanja iz institucije.

Izvor: Srna/screenshot

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je danas da "muslimani u BiH pokušavaju da naprave priču o bosanskohercegovačkom kulturnom nasljeđu, što ne postoji".

"Postoji zasebno srpsko kulturno nasljeđe, hrvatsko i tursko kulturno nasljeđe jer sve ono što se danas prikazuje kao bošnjačko kulturno nasljeđe stvoreno je kroz okupaciju koju su Turci provodili više od 400 godina", naveo je Dodik na svom profilu na društvenoj mreži "Iks".

On je dodao da je to još jedan pokušaj da se pokaže kako je BiH integralna, jedinstvena, ali da u stvari nije jer jedno nasljeđe negira drugo.

"Turci su mnogo srpskog nasljeđa ovdje poništili, a na kraju komunisti, ali ostalo je ono za šta mi smatramo da treba da se borimo tako da Denis Bećirović i ovi tamo mogu da čine šta god hoće, da izmišljaju razne komisije, ali ne može se promijeniti činjenica da postoje srpsko, hrvatsko i dominantno tursko nasljeđe na ovim prostorima i da to nikad ne može da bude integrisano `bosanskohercegovačko` kulturno nasljeđe", poručio je Dodik.

On je naglasio da narodi i nacije koji imaju vjekovne korijene, imaju i istorijsko i kulturno nasljeđe i da ne može imati nasljeđe ono što tek pokušava da nastane.

Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH Anđelina Ošap Gaćanović izjavila je Srni da je imejlom obaviještena da je naloženo njeno retroaktivno odjavljivanje iz institucije iako nema osnova za to, te najavila podnošenje prijave svim nadležnim institucijama jer ovakvo postupanje predstavlja napad na Ustav BiH.

Ošap Gaćanović je navela da je izvršni funkcioner Komisije Mirzah Fočo izdao nalog da ona i član iz Federacije BiH Faruk Kapidžić budu odjavljeni kao zaposleni u Komisiji retroaktivno od 8. jula, vjerovatno u koordinaciji sa Kabinetom bošnjačkog člana Predsjedništva Denisa Bećirovića zbog čega će podnijeti krivične prijave.