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Jak zemljotres pogodio Italiju: Ima povrijeđenih, oštećeno više objekata (Video)

Jak zemljotres pogodio Italiju: Ima povrijeđenih, oštećeno više objekata (Video)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Zemljotres magnitude 4,7 stepeni po Rihteru registrovan je sinoć kod Napulja, oštećeno je više objekata, a došlo je i do prekida u elektrosnabdijevanju, saopštile su vlasti.

Zemljotres u Italiji Izvor: X/Rapid Report

Italijanska vatrogasna služba saopštila je da postoje izvještaji o šteti na zgradama u Napulju i okolini, a prema navodima medija povrijeđena je 21 osoba, od kojih su dvijeu kritičnom stanju.

Lokalni željeznički i metro saobraćaj su obustavljeni iz predostrožnosti.

Zemljotres je pogodio područje Flegrejska polja, veliku oblast supervulkanskih kaldera smještenih na zapadu Napulja. Oblast je proglašena regionalnim parkom 2003. godine.

Prema podacima Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju, hipocentar potresa, koji je zabilježen sinoć u 19.46 po lokalnom vremenu, bio je na dubini od oko tri kilometra.

Italijanski mediji su javili da je to bio jedan od najjačih zemljotresa ikada zabilježenih u tom području, a ljudi u pojedinim naseljima su istrčali na ulice.

(Srna/Mondo)

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Tagovi

Italija zemljotres

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