Jak zemljotres pogodio Italiju: Ima povrijeđenih, oštećeno više objekata (Video)

Zemljotres magnitude 4,7 stepeni po Rihteru registrovan je sinoć kod Napulja, oštećeno je više objekata, a došlo je i do prekida u elektrosnabdijevanju, saopštile su vlasti.

Izvor: X/Rapid Report

Italijanska vatrogasna služba saopštila je da postoje izvještaji o šteti na zgradama u Napulju i okolini, a prema navodima medija povrijeđena je 21 osoba, od kojih su dvijeu kritičnom stanju.

Lokalni željeznički i metro saobraćaj su obustavljeni iz predostrožnosti.

BREAKING: Damage has been reported following an earthquake near Naples, Italy.



Authorities are assessing the extent of the damage. There is currently no official word on casualties.#terremoto#earthquakepic.twitter.com/ibck2tymwu — The Daily Brief (@_TheDailyBrief_)July 31, 2026

Zemljotres je pogodio područje Flegrejska polja, veliku oblast supervulkanskih kaldera smještenih na zapadu Napulja. Oblast je proglašena regionalnim parkom 2003. godine.

WATCH: Earthquake leaves significant damage in Campi Flegrei, Italy as buildings collapsepic.twitter.com/PS5np9ZQo1 — Rapid Report (@RapidReport2025)July 31, 2026

Prema podacima Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju, hipocentar potresa, koji je zabilježen sinoć u 19.46 po lokalnom vremenu, bio je na dubini od oko tri kilometra.

Italijanski mediji su javili da je to bio jedan od najjačih zemljotresa ikada zabilježenih u tom području, a ljudi u pojedinim naseljima su istrčali na ulice.

❗️Crolli segnalati in tutti i Campi Flegrei, in particolare nell'area di Pozzuoli, a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7.



Segnalati diversi danni. Video di SIcomunicazione da Pozzuoli.pic.twitter.com/8ee0bUJL6h — Italia 24H Live – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive)July 31, 2026

(Srna/Mondo)