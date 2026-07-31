Teško bolesnog komšiju prevarila zbog imovine: Držala ga zaključanog bez hrane i struje

Tužilaštvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv 44-godišnje žene koju tereti da je teško bolesnog komšiju prevarila kako bi se domogla njegove imovine vrijedne više od 200.000 evra.

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Opštinsko državno tužilaštvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv 44-godišnje žene koju tereti da je teško bolesnog komšiju prevarila kako bi stekla njegovu imovinu vrijednu više od 200.000 evra, a potom ga držala u nehumanim uslovima.

Prema navodima optužnice, žena je od augusta 2023. do jula 2025. godine uvjerila komšiju da s njom zaključi ugovor o doživotnom izdržavanju, na osnovu kojeg su na nju preneseni stan, druge nekretnine i akcije.

Tužilaštvo tvrdi da muškarac, zbog teškog zdravstvenog i psihičkog stanja, nije bio sposoban da razumije značenje ugovora niti da samostalno brine o sebi.

Istragom je utvrđeno da je optužena u tom periodu redovno podizala njegovu penziju, ali mu, kako se navodi, nije obezbjeđivala osnovne uslove za život.

Prema optužnici, nije mu osiguravala redovne obroke, nije organizovala ljekarske preglede, niti je plaćala režijske troškove, zbog čega je muškarac ostao bez električne energije u stanu.

Navodi se i da se njegovo stanje nije popravilo ni nakon nadzora Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Optužnica je tereti i da ga je držala zaključanog u stanu, čime mu je onemogućila da preuzme hranu koju mu je dostavljao Caritas.

Slučaj je kulminirao 12. jula prošle godine, kada su vatrogasci morali nasilno da uđu u stan. Tom prilikom zatekli su muškarca u izrazito teškom stanju, teško pothranjenog i potpuno zapuštenog, prenosi "Dalmacija danas".