Prevarantkinja godinama varala ljude po Splitu: Predstavljala se kao doktorica, obećavala poslove i penzije

Godinama je varala ljude po Splitu: Predstavljala se kao doktorica, mijenjala imena, a nasamarila je i oca svog momka

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Bilo je to u proljeće 2012. godine, kada su otac i sinovi iz Splita upoznali svoju "spasiteljku", ženu koja im je obećala da će starijem muškarcu srediti status invalida, a sinove zaposliti u DM-u.

Za to dobročinstvo tražila je novčanu nagradu, a nakon što su joj ukupno isplatili više od 55.000 evra, shvatili su da tada 41-godišnja Sandra Š. možda i nema dobre namjere, prenosi Jutarnji.

Međutim, porodica B. bila je tek jedna u nizu onih koji su povjerovali Sandri Š. Tokom nekoliko godina predstavljala se kao osoba sa vezama u državnim institucijama, ljekarka, zaposlena u Ministarstvu odbrane ili jednostavno neko ko "može da sredi" ono što drugi ne mogu.

Jednima je obećavala invalidske penzije i boračka prava, drugima zaposlenje u DM-u ili HVIDRA-i, trećima povoljne kredite. Za svaku uslugu unaprijed je tražila novac, uvjeravajući žrtve da je riječ o troškovima postupka ili nagradi za njeno posredovanje.

Uplaćivali joj velike sume novca

Na isti način prevarila je i J. C., kojem se predstavljala kao ljekarka pod imenom Ira. Obećala mu je da će mu riješiti status invalida, zbog čega joj je u više navrata uplatio oko 60.000 kuna na različite račune. Na sudu je ispričao da ženu nikada nije ni upoznao, već su komunicirali isključivo telefonom, a njen pravi identitet saznao je tek nakon policijske istrage.

Supružnicima I. i S. S. tvrdila je da radi u Ministarstvu odbrane i da može da im obezbijedi kredit pod povoljnim uslovima. Pre toga je, govorila im je, potrebno uplatiti određene iznose. Oni su joj u više navrata predavali novac, ukupno više od 30.000 kuna, ali obećani kredit nikada nisu dobili.

Još jednoj žrtvi obećala je zaposlenje u HVIDRA-i. Osim što joj je predao 7.000 kuna, na njen zahtjev kupovao je i dopune za mobilni telefon. Sličnu priču slušao je i I. S. K., poznanik iz rata sa kojim je služila u Četvrtoj gardijskoj brigadi.

Njega je ubedila da može da mu sredi penziju, pa joj je predao 30.000 kuna. Kada je shvatio da od obećanja neće biti ništa, tražio je da mu vrati novac, ali se ona na to oglušila.

Više identiteta i brojeva

Najveći pojedinačni iznos izgubio je B. R. Njega je ubedila da će mu riješiti status borca, boračke akcije i odlazak u penziju. Vjerujući njenim obećanjima, tokom gotovo dvije godine predao joj je više od 400.000 kuna.

Iz iskaza svedoka proizlazi da je Sandra Š. često koristila više identiteta i telefonskih brojeva. Jedna od svedokinja ispričala je kako joj se predstavljala kao "Lorena", a novac koji je pristizao na njen račun podizala je i predavala osobi koja se predstavljala kao "Marica". Tek nakon policijske akcije shvatila je da su Lorena i Marica zapravo ista osoba.

Uništena porodica

Posebno potresan bio je iskaz jedne prevarene porodice. Otac Š. B. ispričao je da je optuženu upoznao preko sina B. B., sa kojim je kratko bila u vezi. Poverovao je njenim obećanjima da će njemu srediti invalidninu, a drugom sinu F. B. zaposlenje u DM-u.

Novac joj je, rekao je, nosio kad god bi to zatražila, na kućnu adresu, uplaćivao na račune ili predavao trećim osobama. Ukupno joj je dao oko 320.000 kuna, a to je na kraju finansijski uništilo porodicu.

"Ja tu ženu nikada nisam vidjela, novac joj je uplaćivao moj suprug, a i ja sam joj u dva navrata dala novac nekom muškarcu u koverti. Moj suprug je dobio odštetu od 200.000 kuna jer je doživio povredu na radu i na kraju joj je predao sav taj novac. Podigli smo i kredit od 48.000 kuna, a podigao ga je i sin u iznosu od 50.000 kuna. Bilo je i drugih uplata novca koji smo pozajmljivali. Na kraju smo bili finansijski uništeni, a suprug je doživio infarkt", ispričala je na sudu A. B., supruga Š. B.

Na kraju postupka Sandra Š. priznala je krivicu za krivična djela za koja nije nastupila zastarjelost. Sudu je rekla da se iskreno kaje, da se stidi svojih postupaka i da joj nije jasno zašto je tako postupala.

Tvrdila je da je u međuvremenu odslužila zatvorsku kaznu u drugom predmetu, da danas živi mirnim životom i da dio penzije već odlazi na namirenje dugova oštećenima.

Oštećeni će teško do odštete

Sud je njeno priznanje, kajanje i spremnost da nadoknadi štetu uzeo kao olakšavajuće okolnosti. S druge strane, otežavajućom je ocijenio činjenicu da je krivična dela činila godinama, prema velikom broju ljudi i da je već ranije osuđivana za istovrsna krivična djela.

Zbog sedam krivičnih djela, odnosno jedne iznude i šest prevara, nepravosnažno je osuđena na jedinstvenu kaznu od dvije godine i dva mjeseca zatvora.

Istovremeno joj je naloženo da delu oštećenih isplati ukupno 128.458,75 evra odštete. Međutim, teško da će taj novac vidjeti s obzirom na to da je Sandra Š. lošeg imovnog stanja, bez posla, a moraće da izdrži i zatvorsku kaznu.

Na kraju, za četiri prevare sud nije mogao da odlučuje o krivici jer je u međuvremenu nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja, pa je optužba u tom dijelu odbijena, a oštećeni su sa svojim odštetnim zahtjevima upućeni na parnični postupak.