Isključuje se Reaktor 2 u rumunskoj nuklearnoj elektrani Černavoda zbog daljeg pada vodostaja Dunava koji je dostigao kritičan nivo.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Reaktor 2 u nuklearnoj elektrani Černavoda u Rumuniji biće isključen u četvrtak 13. avgusta u 7 ujutru i procedura stavljanja van pogona trajaće do 12 časova zbog daljeg opadanja vodostaja reke Dunav, piše "Rojters". Direktor elektrane u Černavodi Romeo Urjan je objasnio da je riječ o kontrolisanom isključivanju Bloka 2.

Reaktor bi ostao van upotrebe najmanje 10 dana. Snaga reaktora biće postepeno smanjivana kako bi se ograničilo opterećenje opreme i Nacionalnog energetskog sistema.

"Isključivanje Bloka 2 u Černavodi neće biti naglo. Snaga reaktora biće postepeno smanjivana kako bi se ograničilo opterećenje opreme i Nacionalnog energetskog sistema.

Procedura će trajati nekoliko sati, a u četvrtak oko 12 časova Blok 2 trebalo bi da bude isključen iz Nacionalnog energetskog sistema. Funkcioniše bez problema.

Imamo prognozu pada nivoa Dunava i ostale parametre i doneli smo odluku da u četvrtak, 13. avgusta, u 7 ujutru počnemo proceduru kontrolisanog isključivanja. To je naš normalan odgovor na pad nivoa Dunava.

Ovde govorimo o nekoliko sati. Od 7 ujutru do oko 12 časova bićemo isključeni iz Nacionalnog energetskog sistema", objasnio je Urjan.

Vidi opis Rumuni zbog Dunava gase nuklearni reaktor: Vodostaj rijeke dostigao kritičan nivo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

Trenutno je nivo rijeke Dunav kod Černavode -229 centimetara. Prognoza za četvrtak 13. avgust pokazuje dalje opadanje, do -233 centimetara.

Reaktor ne može da radi ispod tog praga prema riječima Urjana. Pogon će biti van funkcije najmanje 10 dana.

Zašto je pao vodostaj Dunava?

Vodostaj reke Dunav pao je uslijed velikih suša u Evropi usred toplotnog talasa koji je pogodio skoro cijeli kontinent. Padavina ima vrlo malo zbog čega su ugroženi plovidba, ekosistem i vodosnadbijevanje.

Na potezu od Bezdana do Bogojeva su zabilježeni istorijski minimumi vodostaja reke Dunav u posljednjih 50 godina. Zbog toga su mnoga putovanja i transportne plovidbe otkazane.