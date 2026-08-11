Putin stigao u Novosibirsk, građanima prije toga poslato upozorenje: "Ne izlazite i ne gledajte kroz prozore"

Uoči dolaska Vladimira Putina u Novosibirsk, stanovnicima duž trase predsjedničke kolone navodno je rečeno da ostanu u kućama i ne prilaze prozorima. Ograničeni su kretanje oko univerziteta i iznajmljivanje električnih trotineta.

Izvor: SERGEY FADEICHEV /SPUTNIK/KREMLI/SPUTNIK POOL

Prije nego što je ruski predsjednik Vladimir Putin stigao u Novosibirsk, treći po veličini grad u Rusiji bio je stavljen pod opsežne bezbjednosne mjere.

Stanovnicima zgrada duž trase kojom je trebalo da prođe predsjednička kolona navodno je rečeno da ostanu u svojim domovima, ne prilaze prozorima i ne koriste elektronske ili optičke uređaje.

Kompanija koja upravlja stambenim zgradama duž Boljševičke ulice navodno je podijelila obavještenje u kojem je od stanara zatraženo da se "uzdrže" od izlaska napolje dok kolona prolazi ulicom, objavio je "The Moscow Times", pozivajući se na regionalni portal "NeMoskva".

Security restrictions imposed during Putin’s visit to Novosibirsk limited movement along his route and around a university campus.



Residents were told to remain indoors and stay away from windows.https://t.co/REjYqFEkCe — KyivPost (@KyivPost)August 11, 2026

Stanovnicima je preporučeno i da ne prilaze prozorima, ne koriste elektronsku ili optičku opremu i ne ostavljaju vozila u blizini ulice.

U obavještenju je navedeno da su mjere uvedene po nalogu bezbjednosnih službi. Stanari su upozoreni da preporuke shvate ozbiljno "kako bi izbjegli neprijatne situacije".

Ograničeno kretanje oko univerziteta

Slična uputstva dobili su i studenti koji su ostali u domovima Novosibirskog državnog univerziteta.

Kretanje po univerzitetskom kampusu bilo je ograničeno, dok su se kod novih zgrada istraživačko-obrazovnog centra pojavile barijere kakve se obično koriste za kontrolu demonstracija, preneo je Kyiv Post.

Iznajmljivanje električnih trotineta ograničeno je u velikom delu Akademgorodoka, akademske četvrti Novosibirska, kao i u nekoliko centralnih gradskih ulica.

Lokalni mediji naveli su da su kompanije koje iznajmljuju trotinete velike dijelove grada označile kao zone u kojima su zabranjeni vožnja i parkiranje.

Policajci čekali na svakih 50 metara

Policajci su još u ponedjeljak uveče počeli da zauzimaju položaje duž očekivane trase predsjedničke kolone. Prema navodima lokalnih medija, bili su raspoređeni na udaljenosti od oko 50 metara jedni od drugih.

Veliki broj pripadnika saobraćajne policije primijećen je i duž Boljševičke ulice, jedne od glavnih saobraćajnica u blizini centra Novosibirska.

Gradske službe su pred Putinov dolazak ubrzano asfaltirale puteve, popravljale trotoare i fasade zgrada i postavljale novu travu.

Putin je potom tokom noći uoči 11. avgusta stigao u Novosibirsk, gdje je planirana radna posjeta posvećena regionalnim pitanjima i razvoju nauke i tehnologije.

Life in the Russian paradise.

Residents of Novosibirsk have been forbidden from going outside or opening their windows—all because of Putin’s visit.



While the perverse dictator strolls through Akademgorodok with officials, the daily lives of ordinary citizens in the city…pic.twitter.com/drlQllhZIw — Jürgen Nauditt (@jurgen_nauditt)August 11, 2026

Prvi dolazak poslije osam godina

Plan posjete obuhvatao je Sibirski kružni izvor fotona, poznat kao SKIF, u obližnjem naučnom gradu Koljcovu, kao i univerzitetski kampus u Akademgorodoku.

SKIF je veliki naučni kompleks izgrađen oko izvora sinhrotronskog zračenja, namijenjen istraživanjima u oblastima fizike, hemije, biologije i nauke o materijalima.

Ovo je bio prvi Putinov dolazak u Novosibirsk od 2018. godine.

Posjeta je uslijedila u okviru niza putovanja ruskog predsjednika po regionima, nakon nekoliko mjeseci tokom kojih je rijetko napuštao Moskvu i Sankt Peterburg. Prije Novosibirska posetio je Kazanj, Irkutsk, Omsk, Krasnojarsk i Ulan Ude.