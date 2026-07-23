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Putin više ne želi da vrati Ukrajini osvojene teritorije: Naredio ofanzivu na Donjeck

Putin više ne želi da vrati Ukrajini osvojene teritorije: Naredio ofanzivu na Donjeck

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Putin više ne želi da vrati teritorije Ukrajini u vidu nekog mirovnog sporazuma već postojeće želi da zadrži i da osvoji Donjecku oblast.

Putin naredio ofanzivu na Donjeck Izvor: Liveuamap.com/Facebook/Володимир Зеленський/YouTube/Guardian NewsChip Somodevilla/Shutterstock

Ruska Federacija više nije spremna da Ukrajini vrati pojedine teritorije koje je osvojila od početka rata u okviru neke varijante mirovnog sporazuma, javlja ekskluzivno "Blumberg" pozivajući se na izvore iz vrha Kremlja. Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin sada želi da zadrži kontrolu nad ovim zonama kao vid "tampon zone".

Prema informacijama anonimnih izvora iz vrha Kremlja, Putin je odustao od teritorijalnih ustupaka i za to krivi Sjedinjene Američke Države. Konkretno, ruski predsjednik tumači posljednje izjave američkih zvaničnika o ratu u Ukrajini "konfrontirajućim" i tumači ih kao da su propali direktni pregovori sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom na Aljasci tokom ljeta 2025. godine.

Zašto Putin ne želi da vrati Ukrajini osvojene teritorije?

Putin više ne želi da napravi ustupke i da vrati Ukrajini osvojene teritorije zbog eskalacije sukoba u prethodnom periodu, prije svega napada Ukrajine po dubini ruske teritorije zbog čega je nestašica naftnih derivata u Rusiji. Putinu je zbog toga pao rejting uoči parlamentarnih izbora u septembru.

Putin sada želi da u potpunosti zauzme Donjecku oblast i da zadrži Sumsku i Harkovsku oblast. Te dvije oblasti bi bile takozvane "tampon zone". 

Različiti utisci o sastanku na Aljasci

Kako dalje navodi "Blumberg", nakon prošlogodišnjeg sastanka Putina i Trampa na Aljasci, Sjedinjene Države su tvrdile da nije postignut nikakav konkretan dogovor o kraju rata u Ukrajini. Sa druge strane, Rusija je tvrdila da je dogovoren određeni "paket obaveza" u okviru navodno postignutog sporazuma pod nazivom "Duh Enkoridža".

(Mondo.rs)

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Tagovi

Vladimir Putin Ukrajina Rusija Rat u Ukrajini

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