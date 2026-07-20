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Putin otvoren za razgovor sa novim vrhovnim vođom Irana: Kremlj poslao važnu poruku Teheranu

Putin otvoren za razgovor sa novim vrhovnim vođom Irana: Kremlj poslao važnu poruku Teheranu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Ruski predsjednik Vladimir Putin otvoren je za razgovor sa novim vrhovnim vođom Irana Modžtabom Hamneijem, iako konkretan kontakt još nije dogovoren, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Putin otvoren za razgovor sa novim vrhovnim vođom Irana Izvor: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

"Trenutno nema konkretnih dogovora o takvom telefonskom razgovoru“, izjavio je portparol ruskog predsjednika.

Trenutno nisu dogovoreni konkretni detalji telefonskog razgovora između predsjednika Rusije Vladimira Putina i novog vrhovnog vođe Irana Modžtabe Hamneija, ali je Putin otvoren za takve kontakte, izjavio je za TASS portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"U ovom trenutku ne postoje konkretni dogovori o takvom telefonskom razgovoru. Zbog toga sada ne možemo da kažemo ništa određenije. Međutim, predsjednik Putin je, naravno, otvoren za takve kontakte“, rekao je Peskov.

Jedan iranski izvor ranije je za TASS izjavio da bi prvi međunarodni kontakt Modžtabe Hamneija mogao da bude telefonski razgovor ili sastanak sa Putinom.

Modžtaba Hamnei postao je vrhovni vođa Irana nakon smrti svog oca Alija Hamneija, koji je stradao u raketnim napadima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Islamsku Republiku Iran.

 (TASS/Mondo) 

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