Tri osobe su poginule, a još tri su povrijeđene u ruskom napadu na ukrajinski lučki grad Odesu, takođe oštećeni su i stambeni objekti.

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Tri osobe su poginule u napadu na ukrajinski lučki grad Odesu u sredu, potvrdio je lokalni zvaničnik. Rusija je poslednjih dana intenzivirala napade na ukrajinske crnomorske luke, koje su ključne za spoljnu trgovinu zemlje, piše Rojters.

Detalji napada

Načelnik gradske vojne uprave, Serhij Lisak, objavio je na Telegramu da su još tri osobe hospitalizovane. Prema njegovim riječima, u napadu su oštećene i stambene zgrade, ali nije iznio više detalja.

Povećani napadi na lučku infrastrukturu

Rusija je posljednjih dana pojačala napade na ukrajinske dubokomorske luke u širem području Odese, koje su od ključnog značaja za spoljnu trgovinu i ratnu ekonomiju zemlje. Tako je regionalni guverner Oleh Kiper u utorak izvestio da su dvije osobe poginule u večernjem napadu drona na lučku infrastrukturu. U tom napadu, dodao je, oštećen je i civilni brod koji je plovio pod zastavom Maršalskih Ostrva.

Vidi opis Putin pojačao napade na Odesu: Nova serija udara na lučki grad, poginule tri osobe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Телевизија ФРОНТ Телевизија ФРОНТ Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube/Телевизија ФРОНТ Телевизија ФРОНТ Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube/TAPUR UPDATE Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube/TAPUR UPDATE Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube/TAPUR UPDATE Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Youtube/TAPUR UPDATE Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube/TAPUR UPDATE Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Youtube/TAPUR UPDATE Br. slika: 8 8 / 8

Podsjetimo, ruske snage su juče napale grad Orihiv u Zaporoškoj oblasti bombom FAB-3000, jednom od najrazornijih vođenih bombi u svom arsenalu. Reč je o nadograđenoj klasičnoj bombi sa krilima i sistemom navođenja za veći domet i preciznost.