Veliki napori urodili plodom: Požar kod Trebinja pod kontrolom

Požar kod asfaltne baze "Hercegovinaputeva" uspješno je stavljen pod kontrolu, nadljudskim naporima svih angažovanih, izjavio je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.

Izvor: RTRS

"Helikopter Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koji je ponovo danas popodne angažovan na gašenju požara na području sela Poljice i Luke, vrši natapanje požarišta, a trebinjski vatrogasci će ostati i tokom predstojeće noći da nadziru požarišnu liniju", naveo je Kašiković.

On je istakao da je požar stavljen pod kontrolu nadljudskim naporima svih angažovanih na gašenju i uz pomoć helikoptera i asfaltna baza više nije ugrožena.

U gašenju požara trebinjskim vatrogascima pomažu radnici "Hercegovinaputeva", Civilne zaštite Hidroelektrana na Trebišnjici, Javne ustanove Ekologije i bezbjednost, Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Lastva" i ostali.

(Srna)