Veliki napori urodili plodom: Požar kod Trebinja pod kontrolom

Požar kod asfaltne baze "Hercegovinaputeva" uspješno je stavljen pod kontrolu, nadljudskim naporima svih angažovanih, izjavio je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.
"Helikopter Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koji je ponovo danas popodne angažovan na gašenju požara na području sela Poljice i Luke, vrši natapanje požarišta, a trebinjski vatrogasci će ostati i tokom predstojeće noći da nadziru požarišnu liniju", naveo je Kašiković.
On je istakao da je požar stavljen pod kontrolu nadljudskim naporima svih angažovanih na gašenju i uz pomoć helikoptera i asfaltna baza više nije ugrožena.
U gašenju požara trebinjskim vatrogascima pomažu radnici "Hercegovinaputeva", Civilne zaštite Hidroelektrana na Trebišnjici, Javne ustanove Ekologije i bezbjednost, Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Lastva" i ostali.
(Srna)