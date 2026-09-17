Tragedija kod Vranduka: Radnik "Željeznica FBiH" poginuo na održavanju pruge

Radnik "Željeznica FBiH" Č. N. (59) smrtno je stradao prilikom samopovređivanja na održavanju pruge na lokalitetu Jelina-Vranduk, potvrdila je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović.

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Do nesreće je došlo kada je Č. N. iz Zenice radeći motorkom pao i zadobio povrede, a medicinski tim je po dolasku mogao samo da konstatuje smrt.

Ekinovićeva je navela da se nesreća dogodila u 10.05 časova.

U toku je uviđaj koji sprovode pripadnici policije uz nadzor tužioca Zeničko-dobojskog kantona.