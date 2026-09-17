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Pomoć stiže iz Hrvatske: Odobrene dvije letjelice za gašenje požara na Čvrsnici

Pomoć stiže iz Hrvatske: Odobrene dvije letjelice za gašenje požara na Čvrsnici

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Vlada Hrvatske odobrila je korištenje dvije letjelice za gašenje požara na Čvrsnici, a predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto zahvalila je za hitnu reakciju i konkretnu pomoć.

Stiže pomoć iz Hrvatske: Dvije letjelice gase požar na Čvrsnici Izvor: Ministarstvo odbrane BiH

Na molbu Krištove, hrvatski premijer Andrej Plenković i Vlada ponovno su obezbijedili pomoć BiH u gašenju šumskog požara na području opštine Jablanica, na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Vlada Hrvatske odobrila je na telefonskoj sjednici korištenje dvije letjelice Oružanih snaga Hrvatske za gašenje požara.

Krištova je zahvalila Plenkoviću i Vladi i istakla da se ovim činom potvrđuje istinsko prijateljstvo BiH i Hrvatske.

Posebnu zahvalnost uputila je pripadnicima Hrvatskoga ratnog vazduhoplovstva, kao i svim vatrogascima i službama angažovanim na gašenju požara i zaštiti ugroženog područja.

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