Apokaliptične scene na Braču: Vatra progutala 4.000 hektara, 200 ljudi bilo zarobljeno u hotelu

Požar na Braču dug je gotovo 40 kilometara, a prema procjenama vatrogasaca do sada je izgorjelo više od 4.000 hektara šume, niskog rastinja i makije.

Izvor: Ma Zhen / Xinhua News / Profimedia

Situacija na požarištu tokom noći bila je povoljnija, od izbijanja požara 10. septembra, nema većih plamenova niti izdimljavanja, a gdje se pojave manjeg su obima i vatrogasci odmah reaguju, saopštile su jutros vatrogasne službe.

"Na terenu je cijelu noć 235 vatrogasaca i 68 vozila", rekli su Vatrogasnom operativnom štabu Brača.

Šef vatrogasaca Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević vjeruje da bi idućih dana moglo doći do smirivanja požara ako ne bi bilo vjetra.

'Monster' wildfire triggers evacuation on Croatia's Brac islandpic.twitter.com/b3Qo5mMLyo — RTVisual (@RT_Visual_on_X)September 14, 2026

"Požar je na Braču zahvatio ogromno područje, a procjenjuje se da mu je dužina između 35 i 40 kilometara," rekao je Kovačević.

Uvala Duboka kod Milne na Braču, gdje se u subotu naveče vodila teška bitka s vatrenom stihijom, juče je izgledala sablasno, prenose hrvatski mediji.

Mještani kažu da će dugo pamtiti prizore opožarenog područja koje je uništilo zelenilo.

Vatrogasci pričaju da je bilo poprilično apokaliptično, da je vatra okružila sve objekte prije nego što su uspjeli doći do njih što je stvorilo ogroman pritisak jer su morali ići kroz vatru do ljudi da bi ih izvukli. Istakao je da su doslovno branili kuću po kuću.

Posebno dramatično bilo je u jednom resortu, gdje je u jednom trenutku u hotelu bilo zarobljeno 200 ljudi.

"Zatekli smo pun hotel i bio je velik izazov izvući ljude. Vatra nas je okružila i nismo ih mogli jednostavno evakuisati na sigurno. Jedina mogućnost bila je smjestiti ih u čvrstu građevinu, dobro je zatvoriti zbog dima i onda braniti objekt dok su oni unutra", objasnio je vatrogasac.

(Srna)